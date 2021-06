Posteľ v prenajatej chatke skrývala odkaz: Obsah listu donútil dievčinu konať

Dievčina bola nadšením bez seba, keď našla v ubytovaní cez Airbnb skrytý odkaz od predchádzajúceho hosťa.

Užívateľka TikToku Shawna Morris bola na výlete vo Vermonte. Jej pobyt sa stal omnoho zaujímavejším vďaka objavu v posteli. Všimla si, že krytka na stĺpiku postele je uvoľnená a preto ju odskrutkovala a pozrela sa dnu. Prekvapená Shawna tam uvidela skrytý kus papiera.

Záchrannú akciu odkazu si natočila a zdieľala so svojimi fanúšikmi na internete. Video má už vyše 2,8 milióna zhliadnutí. Na videu ukázala konár, s ktorým vydolovala list z rámu postele.

A čo bolo v liste vlastne napísané? "Narazili sme na uvoľnenú krytku na konci postele a ako každému vysokoškolákovi na dobrodružnom výlete nám napadlo nechať tu skrytý odkaz pre ďalšieho hosťa," stálo v odkaze. "Dnes večer si dáme steaky, sladké zemiaky, špargľu,( nečitateľné slovo). Ach a tiež baklažán!" pokračovala pisateľka. "Toto ubytovanie je skvelé. Bavte sa! S láskou, Wendy." Na konci bola prosba, aby človek, ktorý nájde ich list nechal v posteli aj svoj vlastný odkaz.

Nebol to síce poklad, no Shawna bola z nálezu nadšená. Bola tiež veľmi zvedavá a tak sa zahrala na detektívku a prešla si knihu návštev. Zistila, že list čakal na objavenie približne sedem mesiacov. "Hneď som spoznala ten rukopis v knihe návštev. Takže Wendy, ak to vidíš, ďakujem ti. Môj výlet bol vďaka tebe oveľa zaujímavejší. Dúfam, že tu niekedy nájdeš môj odkaz," ukončila video Shawna.