Párik sexoval na verejnosti, to ale nie je všetko: Zhrození rodičia museli volať políciu!

Poriadne to prehnali! Párik sa oddával intímnostiam na verejnosti, milenci skončili v rukách polície.

Všetkých pobúrili! Dvojica Britov v Manchestri si na chvíľky erotiky vybrala veľmi nevhodné miesto. Ako informuje britský denník Metro, muž so ženou sa na poludnie oddávali sexu v parku pod stromom. Podľa očitých svedkov sa mali po parku presúvať a pokračovať v neprístojnostiach. Okoloidúci boli pobúrení, no poslednou kvapkou bolo, keď sexovali vedľa detského ihriska. Vtedy už zhrození rodičia detí privolali políciu, ktorá oboch aktérov zatkla. "Privolala som políciu, pretože si to rozdávali pred mojimi a aj pred ostatnými deťmi, je to nechutné," popísala šokujúcu situáciu jedna z rozčúlených matiek.

"Muž a žena, ktorá je približne vo veku 30 rokov, boli zatknutí pre podozrenie z poburovania verejnosti, obaja zostávajú vo vyšetrovacej väzbe," cituje britské Metro hovorcu miestnej polície.