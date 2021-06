Zomieral v ukrutných mukách: Corinna pripravila manželovi smrtiacu zmes, postačil jej na to obyčajný cukor!

Nesmierna krutosť! Iba tak sa dá opísať, čo vykonala žena z Anglicka svojmu manželovi.

Ako informuje portál metro.uk.co, 59-ročná Corinna Baines z anglického Nestonu bola v čase ohavného skutku manželkou a zároveň opatrovateľkou 81-ročného Michaela Bainesa, s ktorým prežila 38 spoločných rokov. O to viac šokuje jej čin, z ktorého sa až dvíha žalúdok. Corinna totiž vyliala na svojho manžela počas spánku vriacu vodu zmiešanú s tromi kilami cukru. Michael po hroznom incidente utrpel ťažké popáleniny na viac ako tretine svojho tela.

Hneď po útoku opustila jeho žena dom a odišla k susedovi. „Ublížila som mu. Naozaj som mu veľmi ublížila, myslím, že som ho zabila,“ vzlykala rozrušená žena pred susedom.

Policajti po príchode našli Michaela v extrémnych bolestiach. „Liatie vriacej vody na niekoho počas spánku je úplne hrozné. Skutočnosť, že žena zmiešala tri vrecká cukru s vriacou vodou len dokazuje, že bola odhodlaná spôsobiť svojmu manželovi vážnu ujmu. Keď dáte do horúcej vody cukor, tekutina je oveľa hustejšia a lepivejšia a ľahšie sa dostane do pokožky,“ vysvetlil hlavný inšpektor a tiež poznamenal, že žena mala radšej hneď volať záchranku, no namiesto toho utekala k susedovi, aby mu vyrozprávala, čo urobila. „Moje myšlienky sú v tejto neuveriteľne ťažkej chvíli s jeho rodinou,“ zakončil inšpektor.

81-ročný muž strávil päť týždňov v nemocnici, no vážnym poraneniam nakoniec podľahol. Žene teraz hrozí pobyt za mrežami po tom, čo ju porota po päťdňovom procese uznala vinnou z vraždy svojho muža.

Manželia mali údajne deň pred vraždou spor. Corinna sa vybrala v spoločnosti svojej dcéry na nákupy, pričom Michael jej zavolal, aby prišla domov. Corinna mala byť z netrpezlivosti svojho muža poriadna vytočená, no vyzeralo to, že sa upokojila. Opak bol však pravdou.

„Jej skutok bol úmyselný a premyslený. Očividne ju rozčúlila hádka medzi ňou, jej dcérou a manželom, no dôkazy preukázali, že vedela, čo robí a konala v hneve, keď na svojho manžela vyliala smrtiacu zmes,“ uviedol Jayne Morris z prokuratúry.