Biden venoval Putinovi bizóna a to nie je všetko: V minulosti dostali lídri aj oveľa bizarnejšie dary

Je to krištáľovo jasné! Aj tak by sa dal chápať odkaz amerického prezidenta Joea Bidena (78), ktorý svojmu ruskému náprotivku Vladimirovi Putinovi (68) na spoločnom stretnutí daroval krištáľovú sošku bizóna. A aby ho ten jas tak neoslňoval, prijal aj slnečné okuliare.

USA čelia vlne hackerských útokov, z ktorých podozrievajú Rusko. Biden preto Putinovi naznačil, že ak tieto aktivity budú pokračovať, môže sa stať, že cieľom počítačového útoku sa stanú aj ruské ropovody. Rovnako tiež povedal, že ak väznený opozičný líder Alexej Navaľnyj zomrie, bude to mať pre Rusko zničujúce následky. Možno práve tieto jasné vyhlásenia podčiarkoval Bidenov darček pre Putina.

Dal mu krištáľovú sošku bizóna, ktorú práve uviedla na trh newyorská firma Steuben Glass za 2 680 eur. K soške nechal Biden vyrobiť aj špeciálny podstavec z čerešňového dreva, na ktorom je kovová plaketa pripomínajúca ich spoločné stretnutie v Ženeve. Okrem toho dal Putinovi aj slnečné okuliare Randolph Aviator, ktorých cena sa pohybuje od 180 do 260 eur. Firma Randolph dodáva okuliare americkým ozbrojeným silám a často ich nosí aj samotný Biden. Či niečo daroval aj Putin Bidenovi, Kremeľ nezverejnil.

Rokovanie oboch prezidentov trvalo dve hodiny a analytici ho hodnotia pozitívne. Putin nenechal Bidena čakať ako naposledy Trumpa a po stretnutí ho označil za skúseného politika. Zdá sa teda, že ho rešpektuje viac ako jeho predchodcu. Biden Putinovi načrtol isté červené čiary, ktorých prekročenie USA nebudú tolerovať.

Či ich Rusko aj dodrží, je otázne, ale bude musieť kalkulovať s vyššou cenou, ktorú za to zaplatí. Dobrou správou pre svet je, že sa prezidenti dohodli na istej normalizácii vzťahov. Do Moskvy a do Washingtonu by sa mali vrátiť veľvyslanci, ktorí tam momentálne nie sú, a obnovia sa aj rokovania o odzbrojovaní.

Bizarné dary v minulsoti

2013 - Kubánsky prezident Juan Manuel Santos daroval prezidentovi USA Barackovi Obamovi striebornú sošku nadrozmerného kávového zrna.

2013 – Francúzsky prezident Francois Hollande dostal v Mali ťavu. Keďže pre ňu nemal vo Francúzsku miesto, nechal ju v opatere istej malijskej rodiny. Tá však ťavu uvarila a zjedla. Malijská vláda následne dala Hollandovi „väčšiu a lepšie vyzerajúcu“ ťavu.

2014 – Americký minister zahraničia John Kerry daroval ruskému kolegovi Sergejovi Lavrovovi dva veľké zemiaky z Idaha.