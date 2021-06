Putin sa rozhovoril o stretnutí s americkým prezidentom: Prekvapivé slová o Bidenovi

Moskva je pripravená pokračovať v dialógu so Spojenými štátmi, ak to bude chcieť aj Washington.

Povedal to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin, ktorý sa takto vyjadril deň po svojom stretnutí so šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom. Informovala o tom agentúra AFP.

"Sme pripravení pokračovať v dialógu do takej miery, ako je (ochotná) americká strana," uviedol Putin, ktorého výroky boli odvysielané v ruskej štátnej televízii.

Putin zároveň znova vyzval na zvýšenie spolupráce čo sa týka kybernetickej bezpečnosti. Poznamenal, že táto otázka je rovnako dôležitá pre obe krajiny. Podľa agentúry TASS povedal, že Rusko sa snažilo iniciovať s USA dialóg o tejto téme už roky, narazilo však na odmietanie zo strany Washingtonu, ktorý Moskvu vinil zo "všetkých smrteľných hriechov".

Spojené štáty obviňujú ruské tajné služby z rozsiahlych hackerských útokov na americké ministerstvá, úrady a firmy. Putin takéto obvinenia odmieta, približuje agentúra DPA.

Putin a Biden sa na stredajšom prvom osobnom stretnutí v Ženeve dohodli na vzájomnom návrate svojich veľvyslancov do Moskvy a Washingtonu. Veľvyslanci boli pre napäté vzťahy pred niekoľkými mesiacmi povolaní do svojich domovských krajín na konzultácie. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vo štvrtok na tlačovom brífingu spresnila, že ruský veľvyslanec Anatolij Antonov sa do Washingtonu vráti na budúci týždeň.

Putin dodal, že atmosféra stretnutia s Bidenom bola "celkom priateľská" a obaja sa "dokázali pochopiť v zásadných otázkach". Na otázku, ako by Bidena opísal, ruský prezident odpovedal, že jeho medializovaný obraz nemá "nič spoločné s realitou". Reagoval tak na to, že ruské médiá 78-ročného Bidena niekedy vykresľujú ako zmäteného a zábudlivého. "Biden je profesionál, musíte byť veľmi pozorný, keď s ním pracujete, aby vám nič neuniklo," uviedol.