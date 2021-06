Pri pobreží Srí Lanky sa potopila nákladná loď plná chemikálií: Úrady sa obávajú katastrofy

Zničená kontajnerová loď sa vo štvrtok potopila vo vodách neďaleko srílanského hlavného mesta.

Potvrdili to srílanské úrady aj prevádzkovateľ lode. Stalo sa tak takmer mesiac po tom, ako ju zachvátil požiar. Úrady sa teraz obávajú možnej environmentálnej katastrofy. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Prevádzkovateľ lode MV X-Press Pearl informoval, že vrak sa už potopil celý a nachádza sa „na morskom dne v hĺbke 21 metrov“. Na mieste je podľa spoločnosti X-Press Feeders záchranný tím, ktorý sa postará o trosky a nahlási prípadný únik.

MV X-Press Pearl plaviaca sa pod singapurskou vlajkou začala horieť 20. mája, keď kotvila zhruba 18 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Kolombo a čakala na prístup do prístavu. Nachádzalo sa na nej do 1 500 kontajnerov, v ktorých bolo okrem iného 25 ton kyseliny dusičnej a ďalších chemikálií. Námorníctvo predpokladá, že požiar spôsobili chemikálie. Oheň, ktorý zničil väčšinu nákladu, sa podarilo uhasiť po 12 dňoch a loď sa následne začala potápať. Úsilie dostať loď do hlbších vôd ďalej od prístavu v Kolombe zlyhalo, keď sa potopila zadná časť plavidla a zostala na morskom dne.

Srílanská vláda požiadala Organizáciu Spojených národov (OSN) a niektoré krajiny o pomoc pri posudzovaní škôd v pobrežných oblastiach a v mori.

Krajina predložila X-Press Feeders predbežnú pohľadávku vo výške 40 miliónov dolárov, aby pokryla časť nákladov na hasenie požiaru.