Keď bol 19-ročný tínedžer, zrazil ho taxík a stratil pamäť: Zázrak, čo mu po 11 rokoch pomohlo

Thomas Leeds mal 19 rokov, keď sa prebral v nemocnici a nepamätal si svoju rodinu, ani dom, v ktorom vyrastal.

Stal sa mu totiž úraz – v Londýne prechádzal cez cestu a zrazil ho taxík. Dopadol na hlavu a museli ho operovať kvôli krvnej zrazenine v mozgu. Po nehode stratil pamäť. Nasledujúcich 10 rokov sa mu priatelia a rodina snažili hovoriť informácie a brali ho na miesta, ktoré kedysi navštívil, aby si mohol pozliepať čriepky minulosti.

Nič nepomáhalo, až kým si Thomas na svoje 30. narodeniny nerobil zoznam piesní, na ktorých vyrastal. Deň pred svojou oslavou počúval pieseň za piesňou, keď v tom zrazu ho jedna preniesla späť do detstva. Stalo sa to, keď počul úvodné tóny piesne od írskej skupiny The Waterboys - The Whole of the Moon. V roku 1985 bola hitom.

Thomasovi sa začali vybavovať záblesky s minulosti. ,,Bol to magický okamžik. Všetko to pre mňa zmenilo,“ teší sa mladý muž. ,,Bolo to krátke, ale už len vedieť, že tie spomienky sú skutočné a mám ich niekde v hlave, že to nie je len rozprávanie blízkych alebo vyblednutá fotografia. Bolo to ako spoznať svoj začiatok. Vedieť, že moja minulosť bola skutočná, mi pomáha čeliť budúcnosti,“ povedal BBC dnes 37-ročný muž, z ktorého sa stal spisovateľ.

Jeho rodina tvrdí, že po nehode sa zmenila aj jeho povaha – z tichého hanblivého chlapca sa stal spoločenský a citlivý muž. Okrem straty pamäti ho však trápi aj porucha zvaná prosopagnózia, neschopnosť rozoznávať tváre, hovorí sa jej aj ,,slepota na tváre". Tento problém má dokonca aj pri svojich rodičoch a piatich súrodencoch. Dnes je ženatý a má dcéry, kvôli poruche ich má problém rozoznať od iných detí, keď sa hrajú v parku.