Hrdina! Reza nevedel plávať, no aj tak skočil do vody, aby zachránil nevlastnú dcéru: Tragický koniec

Muž sa zachoval ako skutočný hrdina. Riskoval svoj život, aby zachránil iný.

Milujúci otec Reza († 30) skočil do rieky Erme v Devone, aby zachránil 19-mesačnú nevlastnú dcéru pred utopením sa. Pri tomto hrdinskom počine však, bohužiaľ, zomrel, píše mirror.co.uk.

Polícia a záchranári prišli na miesto, no muža museli vyhlásiť za mŕtveho. Dieťa previezli do nemocnice, o jeho stave však neboli vydané žiadne informácie.

Po tragickom incidente rodina muža zriadila dve finančné zbierky, ktoré doteraz vyzbierali tisícky libier. „Reza bol hrdinom. Skočil do vody a zachránil dieťa, ale, bohužiaľ, nedokázal sa zachrániť sám, pretože bol neplavcom. To ukazuje, aký bol Reza obetavý, čo prejavoval každý deň. Zanecháva po sebe svoju priateľku a 19-mesačné dievčatko, ako aj veľa priateľov a kolegov, ktorí ho všetci videli ako člena rodiny," píše sa v texte k finančnej zbierke, ktorá má financovať presun telesných pozostatkov Rezu domov do Iránu.