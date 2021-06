Kuriozita v Španielsku: Miestni majú problém s príliš akčným delfínom

V jednej zo zátok v Galícii na severozápadnom pobreží Španielska majú miestni už niekoľko mesiacov zvieracieho miláčika - delfína, s ktorým sa niektorí lovci morských plodov skamarátili, iní sa ale sťažujú, že ich ruší pri práci.

Miestne úrady tiež varujú, že zhruba 300-kilový delfín Manoliňo, ako ho miestni pokrstili, môže byť nebezpečný. Jednému potápačovi už roztrhol neoprén a ľahko ho zranil, napísal denník El País. Miestny lovec mušlí Roger Suárez, ktorý sa s delfínom spriatelil už vlani, ale Manoliňa bráni. "Spočiatku sme nevedeli, ako sa k nám bude správať, predsa len je to divoké zviera," spomenul na prvé minuloročné kontakty Suárez, ktorý loví miestnu morskú pochúťku - britku šabľovitú v zátoke Ría de Muros y Noia (provincia Coruňa).

Postupne sa ale s delfínom spriatelil. "Pripomínalo to chovanie psa, ktorý sa pomaly približuje a najprv vás oňuchá," opísal Roger. Nakoniec ho aj objal a natočil s ním video, v ktorom veľryby škrabe na bruchu. To ale bolo vlani, keď ešte Manoliňo vážil "len" 150 kilogramov. Teraz je to zhruba dvojnásobok a meria už cez dva metre. Iní lovci mušlí sa ale sťažujú, že je Manoliňo obťažuje. "My potrebujeme pracovať a on sa chce hrať," povedal jeden z miestnych lovcov.

Jeho kolega si tiež posťažoval, že ho delfín uhryzol do ruky, našťastie ho nezranil vážne. "Je bezpečnejšie dať ruky k telu a vyhnúť sa očnému kontaktu," odporučil. Podľa biológa Alfreda Lópeza si už Manoliňo ľudí "skrotil" a "robí si s nimi, čo chce". "Myslia si, že s ním majú nejaké puto, ale sú len jeho hračkami," hovorí López o delfínovi, ktorý zvyčajne žije v skupinách. Tohto jedinca však zrejme jeho skupina vypudila.

S letnou sezónou miestne úrady začali osvetovú kampaň, pretože nebezpečenstvo hrozí ľuďom, ale aj samotnému delfínovi. Je to totiž chránený druh. "Ľudia by mali ísť okamžite z vody, keď delfína uvidia. Z hravého delfína sa môže totiž nečakane stať agresívny nepriateľ," napísal s odvolaním sa na expertov denník El Espaňol. Lenže každé varovanie pred Manolinom má opačný efekt a priláka len ďalších návštevníkov, ktorí sa s delfínom chcú odfotiť. "Ľudia by si však mali uvedomiť, že je to sebecké správanie," citoval denník El País šéfa výskumného ústavu študujúceho život delfínov (Bdiri) Bruna Díaza.