Povinné očkovanie ošetrovateľov v Británii: Vakcína alebo vyhadzov

Na výber majú dve možnosti. Buď sa dajú očkovať, alebo nie.

V takom prípade však čelia strate zamestnania. Pracovníkov v domovoch sociálnych služieb budú v Spojenom kráľovstve povinne očkovať.

Britskí ošetrovatelia v domovoch sociálnych služieb patria do prioritnej očkovacej skupiny. Napriek tomu iba dve tretiny z nich majú za sebou obe dávky vakcíny. Vládu dlhodobo znepokojovali desaťtisíce úmrtí obyvateľov domovov počas pandémie, na ktorých sa podpísal vírus prinesený od zamestnancov.

Z toho dôvodu ministri zvažovali zavedenie zákonnej požiadavky na očkovanie zdravotníkov a zamestnancov domovov sociálnych služieb. V utorok v noci sa vláda rozhodla dať povinnej vakcinácii ošetrovateľov zelenú. Oficiálne rozhodnutie by mala oznámiť v priebehu týždňa. Znamená to, že 1,5 milióna ošetrovateľov musí do 16 týždňov absolvovať očkovanie, inak im hrozí výpoveď.

Organizácia zastupujúca sociálne zariadenia a ich personál varuje, že viacero zamestnancov radšej dobrovoľne skončí, ako by sa dalo očkovať. Sektor sociálnej starostlivosti už teraz čelí nedostatku pracovných síl v dôsledku dlhodobého nedostatočného financovania.

Úrady v Moskve v stredu vyhlásili očkovanie proti koronavírusu za povinné pre pracovníkov v službách. Dotkne sa to najmä osôb z oblasti zdravotnej starostlivosti, školstva či verejnej dopravy. Chcú tak zaistiť 60-percentnú zaočkovanosť aspoň jednou dávkou vakcíny do 15. júla.