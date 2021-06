Vzťahy USA a Ruska na bode mrazu: Biden Putina označil za vraha, teraz si sadli za jeden stôl

Žiadne veľké očakávania, skôr veľmi mierny, opatrný optimizmus. Od prvého summitu USA - Rusko od nástupu Joea Bidena (78) do Bieleho domu sa neočakával žiadny prelom v medzinárodných vzťahoch.

Podľa mnohých bolo prelomové už len to, že sa Biden so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom (68) stretol, a to hneď vo veľkom štýle a na niekoľko hodín. Vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa aktuálne nachádzajú na úplnom bode mrazu. Čo na tom prípadne môže zmeniť stretnutie dvoch z troch najsilnejších mužov sveta?

Ešte pred tromi mesiacmi hovoril Biden o Putinovi ako o vrahovi, teraz si s ním však sadol za rokovací stôl a rozprávali sa dlhé hodiny. Na otázku moderátora, či považuje Putina za vraha, odvetil Biden na prekvapenie všetkých kladne. Putin vtedy do Washingtonu odkázal, že praje Bidenovi silné zdravie, čo vyvolalo polemiku, keďže Putin je zo strany kritikov spájaný s úmrtiami svojich oponentov.

Najmocnejší muži USA a Ruska sa napokon stretli vo švajčiarskej Ženeve za rokovacím stolom na dlhé hodiny. Očakávalo sa, že stretnutie bude trvať štyri až päť hodín. Najskôr sa odobrali na rokovania spolu so svo-jimi ministrami zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a Anthonym Blinkenom, potom mali nasledovať ďalšie diskusie v širšom formáte. Do poslednej chvíle nebolo jasné, či sa obaja lídri stretnú aj osamote medzi štyrmi očami.

O tom, že summit prebieha vo vyhrotenej atmosfére medzi oboma krajinami, svedčí aj to, že po ňom nebola plánovaná spoločná tlačová konferencia. Samostatne mal predstúpiť pred novinárov ruský prezident Putin a až následne, o pol hodiny neskôr, šéf Bieleho domu. Podľa amerických médií sa takto rokovacie strany dohodli na žiadosť Bidena, ktorý údajne ne-chcel, aby mohol Putin spoločné vystúpenie doma či vo svete prezentovať tak, že si získal amerického prezidenta na svoju stranu a podarilo sa mu obrúsiť hrany vzájomných sporov.

Veľa optimizmu neponúkali ani výroky amerických či ruských predstaviteľov pred summitom. Obe strany hovorili o tom, že nemajú od summitu žiadne alebo takmer žiadne očakávania, a úspechom je už to, že sa vôbec koná. „Myslím si, že je vždy lepšie rozprávať sa tvárou v tvár,“ vyhlásil po príchode na stretnutie pred novinármi Biden. Putin mu sekundoval len tým, že verí, že to bude produktívne. O vzrušujúci moment sa postarala novinárka agentúry Bloomberg.

„Prečo sa tak bojíte Navaľného?“ vykríkla na prichádzajúceho Putina. Ten na otázku o väznenom lídrovi ruskej opozície nereagoval. Novinárka sa na twitteri pochválila tým, že Biden sa na ňu v tej chvíli uznanlivo pozrel a zoširoka usmial.

O čom mali rokovať

Podľa medializovaných informácií sa Biden s Putinom chystali hovoriť okrem iného o kontrole zbrojenia, boji proti klimatickým zmenám či situácii v Arktíde a tiež v krajinách, ako sú Sýria, Afganistan, Severná Kórea či Irán. Podľa Bieleho domu sa americký prezident chystal vytiahnuť aj tie najpálčivejšie otázky, ktoré stoja medzi oboma krajinami. Medzi tými, ktoré mal Biden na stretnutí nadhodiť, bola tiež napätá situácia na Ukrajine, kde Rusko podporuje separatistov vo východnej časti štátu, hoci to popiera. Na stole sa mala objaviť aj otrava a následné uväznenie najznámejšieho predstaviteľa ruskej opozície Alexeja Navaľného.