Mladá žena išla po pizzu, skončila v nemocnici: Teraz sa bojí vyjsť z domu!

Večer v meste nedopadol tak, ako si to mladá žena predstavovala. Išla si po jedlo do reštaurácie a nechtiac sa zaplietla do krvavej bitky. Sama schytala niekoľko úderov. Reštaurácia však celý príbeh vidí inak.

Mladá tínedžerka Jade Grocott (18) z Británie sa minulý týždeň v piatok stala svedkom pouličnej bitky. Bola práve na ceste z pubu vyzdvihnúť si pizzu a sama schytala niekoľko úderov. Skončila celá krvavá, s rozťatým obočím, informuje portál Mirror.

Muž, o ktorom Jade povedala, že ho nepozná, bol údajne tiež zbitý pri incidente, ktorý sa stal minulý piatok okolo jednej hodiny ráno. Avšak pizzeria, blízko ktorej sa mala násilná scéna odohrať, poprela, že by zamestnanci niečo videli. Zamestnanci podniku tvrdia, že požiadali dve opité ženy, aby odišli, pretože boli agresívne a nepriateľské.

Jade povedala: „Išla som si objednať pizzu a keď som tam bola, spýtala som sa, či môžem ísť na toaletu, ale povedali, že nemôžem. Potom som počkala von, na kraji budovy a potom som sa vrátila, aby som si vzala jedlo. Hodili moju objednávku na pult a keď som vyšla von, išli za mnou. Okolo v tom istom čase prechádzal nejaký chlapec a zamestnanci sa s ním začali hádať. Sotili ho, zhodili na zem a začali kopať a udierať.“

Jade, ktorá je tiež matkou malej dcéry, chcela zasiahnuť a postaviť sa medzi nich, ale jeden z útočníkov sa k nej obrátil a udrel ju. Najprv si myslela, že to bol len úder päsťou, až v nemocnici jej ale povedali, že rana musela byť zapríčinená niečím ostrým. Keď sa ten mladík postavil, podľa jej slov ho potom naháňali po ulici. „Odišla som rovno na políciu a v tom okamihu zavreli obchod a odišli. V čase, keď sa tam policajti dostali, boli už dávno preč,“ povedala Jade.

Polícia ju odviezla do univerzitnej nemocnice Royal Stoke, kde ju vyšetrili a ranu zašili piatimi stehmi. Po tomto incidente Jade hovorí, že sa bojí opustiť svoj byt. V tú noc vraj išla s kamarátkou do krčmy, ale nemali čas sa najesť, preto chceli pizzu objednať a zobrať so sebou.

„Nerozumiem, čo sa stalo. Netuším, kto bol ten druhý chlapec, len prechádzal okolo. Neviem, či si mysleli, že je so mnou.... a netuším ani prečo mi to urobili, nikdy predtým som tam problém nemala. Teraz sa bojím opustiť domov. Odkedy sa to stalo, poriadne som sa od strachu nevyspala. Dúfam, že ich polícia chytí," povedala mladá mamička.

Z podniku sa však vyjadrili, že dve ženy, podľa všetkého Jade a jej priateľka, vo vnútri v reštaurácii nadávali a nesprávali sa slušne. Taktiež tvrdia, že obe mali zjavný problém s mužom, ktorý bol neskôr napadnutý. Hovorca takeaway povedal: „Práve sme zamkli a išli domov. Ak sa niečo stalo potom, neviem o tom. Milujeme svojich zákazníkov a nikdy sme nemali zlú povesť."