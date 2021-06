Mladík sa prebudil „v tele novorodenca“: Čím si musel prejsť za 4 roky, by mnoho ľudí nezvládlo

Náročný reštart. Dovtedy zdravý muž sa zobudil „v tele novorodenca“ po tom, čo mu infekcia mozgu vymazala väčšinu pamäte.

Musel sa znova naučiť chodiť, aj rozprávať. Ako píše portál Ladbible, po štyroch rokoch sa jeho život pomaly vracia do starých koľají.

Všetko sa to začalo v roku 2017. Wesley Prosser (26) si myslel, že má len chrípku, no začal blúzniť a okamžite bol prevezený do nemocnice. Mladík sa zrazu len prebudil, akoby z delíria, no na predošlého pol roka si vôbec nespomínal. Dokonca ťažko spoznával aj niektorých priateľov a členov rodiny. "Celý svoj život som musel reštartovať vo veku 22 rokov," spomína.

Lekári zistili, že Wesley trpí autoimunitnou encefalitídou. Ide o potenciálne smrteľné ochorenie, ktoré spôsobuje opuch mozgu. Predajca automobilov z Kalifornie si nedokáže spomenúť na posledných šesť mesiacov pred diagnostikovaním choroby. "Opäť som bola doslova novorodenec. Keď som sa prebudil, nemohol som chodiť, nevedel som rozprávať," zaspomínal si mladík na desivé obdobie.

"Mal som pocit, že môj život sa končí. Neveril som, že je ešte nejaká nádej. Myslel som, že už nikdy nebudem chodiť, no trvalo mi 4 roky, aby som sa to znova naučil," dodáva. "Býval som dobrodruh, miloval som turistiku a jazdu na horskom bicykli. Naozaj by som sa k tomu chcel vrátiť."

Počas štyroch náročných rokov sa musel znova naučiť chodiť, rozprávať, písať a jesť. Wesley sa nevzdal a robí skvelé pokroky. Už dokáže bez pomoci aj chodiť. Jeho život má však aj svetlé stránky. Minulý rok požiadal o ruku priateľku Griseldu (26) a povedala áno. Dvojica plánuje budúci mesiac spečatiť svoju lásku. "Nemôžem sa dočkať, kedy sa ožením. Veci sú konečne lepšie. Mnoho ľudí, o ktorých som si myslel, že mi na nich záleží, odišlo, takže teraz mám menšiu skupinu priateľov, ale sú to ľudia, ktorým na mne skutočne záleží," priznal so smútkom.