Nemohli sa dohodnúť! Ako sa vedci mesiace hádali pre koronavírus

Začiatkom tohto roka sa do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dostal nápad: Čo tak pomenovať nové varianty koronavírusu podľa spevavých severoamerických vtákov?

Využiť slová ako "robin" (červienka či drozd) alebo "quail" (prepelica) ako chytľavé nálepky na nové mutácie by bolo pre verejnosť menej mätúce, navrhoval istý epidemiológ sídliaci vo Švajčiarsku.

Navyše by to potešilo politikov v členských štátoch WHO, ako sú Juhoafrická republika alebo India, ktoré neboli spokojné s tým, že obyčajní ľudia hovoria novým kmeňom vírusu podľa krajiny, kde sa prvýkrát objavil - "juhoafrický variant", "indický variant". Vtáčí návrh ale ihneď naštartoval iných odborníkov, napísal spravodajský server The Wall Street Journal.

"Je prakticky nevyhnutné, že si niektorí ľudia budú mylne myslieť, že títo vtáci prenášajú alebo sú zodpovední za covid, čo by na celom svete ohrozilo drozdov či pelikány," napísal jeden z nich. "Ak sa ujme variant 'robin', potom to bude mať neblahý vplyv na moju dcéru Robin a všetky ďalšie osoby, ktoré toto meno majú," sťažoval sa ďalší.

Je ťažké nájsť dobré meno pre zlý vírus. V decembri minulého roka začala WHO zbierať nápady na ľahko zapamätateľný systém pomenovávania variantov koronavírusu, ktorý by bol prijateľný pre približne 190 členských štátov a pre rozsiahlu vedeckú komunitu.

Tým ale dostala pracovná skupina zložená z niekoľkých desiatok virológov a mikrobiológov z celého sveta takmer nemožnú úlohu zhodnúť sa na jednom nápade. Základným pravidlom bolo: Varianty nemôžu byť pomenované podľa miesta, kde sa objavili, aby nedochádzalo k stigmatizácii krajín, ktoré vykonávajú namáhavú prácu s identifikovaním kmeňov vírusov kolujúcich v ich populácii.

Grécki bohovia od Apolla po Dia boli zamietnutí kvôli obavám z ochranných známok a tiež preto, že tieto báje boli často násilné. Použitie bežných mien - Andrew, Katrina - ako sa to robí v prípade hurikánov, bolo v rozpore so smernicou WHO "Najlepšie praktiky pri pomenovávaní nových ľudských nákazlivých chorôb".

Prostý numerický systém, v ktorom by prvý variant bol V1, bol odmietnutý, pretože V2 bolo označenie nemeckej rakety používanej počas druhej svetovej vojny. VOC1, VOC2 - skratka z anglického slovného spojenia "variant of concern" (znepokojujúci variant) - znel príliš podobne ako anglická nadávka.

"Stále sa nás niekto pýtal - teraz už predsa musíte mať nejaké mená," povedal oficiálny činiteľ WHO. "Ale pracovná skupina sa nie a nie zhodnúť."

Po mesiacoch pravidelných hádok a hromadne rozosielaných e-mailov bolo veľa členov skupiny úplne zahltených. Vysoký činiteľ WHO dal skupine dvakrát lehotu 24 hodín, aby dosiahla dohodu, ale ani raz sa termín nepodarilo dodržať.

"V zásade to došlo do bodu, keď všetci tí vážení vedci začali všetkým ostatným hovoriť, že ich nápady sú hlúpe," povedala Jinal Bhimanová, vedkyňa z juhoafrického Národného ústavu infekčných chorôb.

Minulý mesiac, teda po šiestich mesiacoch rokovaní, sa skupina zhodla na systéme založenom na písmenách gréckej abecedy, hoci aj jej vlastní členovia sa stále obávajú, že by nemusel byť pre zamýšľaný účel vhodný. Každopádne teraz môžu vlády a médiá o variante známom doteraz ako "britský" informovať ako o "variante alfa". Variant objavený prvýkrát v JAR je beta, kmeň pochádzajúci zrejme z Brazílie dostal označenie gama a delta je variant, ktorý sa prvýkrát objavil v Indii.

Ale nie všetci sú spokojní. Mediálny odbor WHO dostal rozhorčený list od istého Gréka, ktorý si sťažoval, prečo WHO nevybrala rímsku abecedu. Ďalším problémom by mohla byť skutočnosť, že grécka abeceda má len 24 písmen - a WHO tak vsádza na nádej, že sa pandémiu podarí skrotiť, než sa dostane k variante vírusu omega.

Navyše grécka abeceda vychádza z módy. V apríli tohto roku sa Svetová meteorologická organizácia (WMO) rozhodla prestať pomenovávať tropické búrky písmenami gréckej abecedy okrem iného preto, že Zéta, Éta a Théta znejú príliš podobne. Na toto rozhodnutie stačilo WMO jediné popoludnie.

"Boli s tým spojené aj ďalšie problémy," povedala Clare Nullisová z mediálneho odboru WMO, ktorá musela francúzskym a španielskym moderátorom pomáhať s výslovnosťou "th" v slove "théta".