Žena sa prechádzala po pláži a zrazu to zbadala: Jedinečný nález priamo medzi kameňmi!

45-ročná žena sa často chodí prechádzať po pláži, na ktorej hľadá rôzne skryté poklady. Takýto unikát ale nečakala.

Ako píše portál WalesOnline, Nikki Halkerston hľadala na pláži morské sklo, no namiesto toho ju medzi kameňmi na brehu mora zaujal biely predmet, ktorý spočiatku nevedela vôbec identifikovať. Najprv si myslela, že to môže byť ulita, ale keď sa pozrela bližšie, zistila, že ide o niečo porcelánové. Hneď ako predmet spomedzi kameňov vytiahla, nestačila sa diviť. Nikki našla malú vzácnu bábiku z 19. storočia s názvom Frozen Charlotte (zamrznutá Charlotte).

Figúrka vychádza z americkej ľudovej balady a má predstavovať príbeh mladého dievčaťa menom Charlotte, ktoré sa odmietalo napriek radám teplo obliecť, keď v spoločenských šatách cestovalo na silvestrovský ples. Príbeh má tragický koniec, keďže Charlotte v ňom zmrzla na smrť, preto sa postavičky navrhli tak, aby boli nahé a bledé. Tieto bábiky sa však napriek tomu stali veľmi populárne hlavne pre posolstvo, ktoré nesú – poslušnosť voči starším.

Ak už niekto má šťastie a takúto postavičku nájde, zväčša je zlomená a dá sa nájsť iba nejaká jej určitá časť.„Nebola na nej ani značka, nebola dokonca ani špinavá alebo odštiepená a pravdepodobne bola v mori celé roky,“ informovala nálezkyňa, ktorá už o tejto figúrke predtým zahliadla informácie na webe a ihneď vedela, že je vzácna.

Nikki zverejnila fotografiu porcelánovej bábiky na internete, kde zostali milovníci podobných mimoriadnych nálezov v nemom úžase. Jej plán bol bábiku predať, no jej 9-ročná dcérka Melissa si túto miniatúru natoľko obľúbila, že predaj už tak skoro neplánuje. „Najskôr som premýšľala, že to predám, ale teraz viem, že to je jedinečné a že by som to neurobila. Myslím si, že by som si ju nechala,“ uviedla Nikki.