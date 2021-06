Palestínčania skúšajú novú izraelskú vládu: Pochodovali s vlajkami a vyhlásili Deň hnevu

Niekoľko tisíc ľudí s izraelskými vlajkami v rukách sa v utorok v Jeruzaleme vydalo na pochod ulicami Starého mesta v rámci kontroverzného ultranacionalistického vlajkového pochodu.

V Izraeli si ním pripomínajú výročie znovuzjednotenia mesta obsadením jeho východnej časti, ku ktorému došlo v roku 1967 počas šesťdňovej vojny s Jordánskom. Ako informovala agentúra AFP, konanie pochodu je testom pre novú izraelskú vládu počas jej druhého celého dňa v úrade.

Spravodajský web The Times of Israel poznamenal, že v dave účastníkov vlajkového pochodu boli aj viacerí poslanci izraelského parlamentu za nacionalistické náboženské strany i za stranu Jednota (Likud), ktorú vedie bývalý premiér Benjamin Netanjahu. Účastníci pochodu, medzi ktorými bolo veľa mladých, niesli v rukách okrem izraelských vlajok plagáty s fotografiou nového premiéra Naftaliho Bennetta s textom "Klamár Bennett".

Ide o odkaz na Bennettovo rozhodnutie viesť vládu, v ktorej sú ľavicové strany a strana zastupujúca izraelských Arabov. Bennett pri tom pred voľbami svojim voličom sľuboval, že do takého spojenectva nepôjde. Utorková demonštrácia sa pôvodne mala konať 10. mája, ale organizátori ju zrušili na protest proti tomu, že polícia zmenila trasu pochodu tak, aby sa vyhla Damaskej bráne, ktorá je kľúčovým vstupom pre palestínskych obyvateľov východného Jeruzalema.

V novom termíne sa pochod mal konať minulý štvrtok, ale pre nesúhlas izraelskej polície s vytýčenou trasou bol zrušený. K tomuto rozhodnutiu prispeli aj vyhlásenia radikálneho palestínskeho hnutia Hamas, vládnuceho v palestínskom pásme Gazy, ktoré varovalo, že vlajkový pochod Starým mestom by mohol po nedávnom ozbrojenom konflikte vyvolať novú eskaláciu medzi Arabmi a židmi.

Končiaca izraelská vláda premiéra Benjamina Netanjahua minulý týždeň presunula pochod na dnešok. Dátum jeho konania v pondelok večer potvrdila nastupujúca Bennettova vláda. Organizátori sa totiž podľa The Times of Israel poradili s políciou o najlepšej trase pochodu, ktorého účastníci nemali vstúpiť do Starého mesta cez Damaskú, ale cez Jaffskú bránu a následne sa vydať k Múru nárekov cestou, ktorá obchádza moslimskú štvrť.

Izraelská polícia uviedla, že do Jeruzalema kvôli pochodu stiahla ako posily viac ako 2000 príslušníkov. Denník The Times of Israel podvečer informoval, že v oblasti v blízkosti jeruzalemského Starého mesta vypukli potýčky medzi izraelskými policajtmi a Palestínčanmi, ktoré si na palestínskej strane vyžiadali najmenej 27 zranených.

Podľa očitých svedkov, ktorých citovala agentúra Anadolu, k potýčkam došlo po tom, ako izraelská polícia pred začiatkom vlajkového pochodu uzavrela Palestínčanom prístup do zóny v okolí Damaskej brány a evakuovala aj Palestínčanov žijúcich z tejto oblasti. Arabskí poslanci izraelského parlamentu, ktorí prišli na toto miesto, odsúdili izraelský pochod ako "provokáciu".