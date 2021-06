Pilot letu, ktorý bol odklonený do Minsku, nemal na výber: Šéf Ryanairu odkryl všetky detaily

Pilotovi letu spoločnosti Ryanair, ktorý bol v máji po zásahu bieloruských úradov odklonený zo svojej trasy Atény-Vilnius do Minsku, nebolo umožnené spojiť sa s aerolinkami, aby sa s nimi poradil o núdzovom pristátí, uviedol generálny riaditeľ leteckej spoločnosti Michael O'Leary.

Po tom, čo dispečeri pilota upozornili na vážnu hrozbu bombovým útokom, nemal na výber a musel sa podriadiť ich výzvam, vysvetlil podľa stanice BBC O'Leary parlamentnému výboru pre dopravu. Po pristátí zatkli agenti štátnej bezpečnosti KGB opozičného novinára Ramana Prataseviča a jeho ruskú partnerku Sofiu Sapegovú, ktorí sú od tej doby zadržiavaní.

Incident vyvolal pobúrenie Západu. USA na neho reagovali oznámením sankcií proti deviatim firmám vlastnených bieloruským štátom, Európska únia sa rozhodla rozšíriť svoje existujúce sankcie voči bieloruským predstaviteľom a subjektom, ktorých viní zo zmanipulovania minuloročných bieloruských prezidentských volieb a násilného potláčania pokojných protivládnych protestov. Európska únia a Británia zároveň bieloruským aerolíniám zakázali využívať svoj vzdušný priestor a európskeho leteckého prepravcu vyzvali, aby pozastavili lety do Bieloruska.

Lietadlo prudko zmenilo kurz a vydalo sa k Minsku vo chvíli, keď bolo už len asi desať kilometrov od litovských hraníc. Minské riadenie letovej prevádzky pilota informovalo, že dostalo vierohodnú správu, podľa ktorej vybuchne na palube bomba, ak lietadlo vstúpi do litovského vzdušného priestoru alebo sa pokúsi pristáť vo Vilniuse. Pilot sa podľa O'Learyho snažil opakovane spojiť so svojimi aerolíniami, dispečeri mu však podali nepravdivú informáciu, že Ryanair nezodpovedá. Keď sa pilot spýtal, ako vážna je hrozba bombovým útokom, bolo mu povedané, že ide o najvyšší stupeň nebezpečenstva, vysvetlil dnes O'Leary, keď vystúpil pred výborom pre dopravu Dolnej snemovne britského parlamentu v Londýne.

Dlhodobý bojkot bieloruského vzdušného priestoru však nepodporuje. Krátkodobé opatrenia podľa neho boli potrebné, aby sa predišlo podobnému rokovaniu, dlhodobá politizácia vzdušného priestoru by však mohla poškodiť letecký priemysel a kvalitu medzinárodného spojenia."Sloboda preletu nad štátmi je niečo, čo sme brali ako samozrejmosť v posledných 70 alebo 80 rokoch. Musíme sa k tomu vrátiť, čo najrýchlejšie to pôjde," povedal O'Leary podľa Reuters.