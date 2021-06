Muž na dovolenke zavraždil manželku pred očami dcér: Keď zistíte, čo plánoval urobiť s telom, príde vám zle

Ohavná vražda na výletnej lodi. Manžel pred očami dcér brutálne dobil svoju ženu. Za tento čin ho teraz čaká 30 rokov za mrežami.

Muž z Utahu bol odsúdený na 30 rokov väzenia za brutálnu vraždu svojej manželky, informuje portál Toofab. K zabitiu došlo na palube výletnej lode Emerald Princess 25. júla 2017. Kenneth Manzanares (43) počas rodinnej dovolenky, na ktorej oslavovali 18. výročie svadby páru, manželku Kristy ubil na smrť holými rukami predtým, ako sa ju pokúsil hodiť cez palubu.

„V roku 2017 Kenneth Manzanares brutálne zavraždil svoju manželku Kristy Manzanares na plavbe po Aljaške, kde boli so svojimi tromi dcérami a členmi širšej rodiny. Nešlo o náhodný akt násilia, ale o premyslenú, chladnokrvnú vraždu, za ktorú si odsedí 30 rokov vo federálnom väzení, bez možnosti podmienečného prepustenia,“ uviedol úradujúci americký právnik Bryan Wilson z okresu Aljaška.

„Aj keď rozsudok nevráti Kristy späť k jej rodine a priateľom, dúfame, že poskytne pocit spravodlivosti za tento ohavný zločin a prinesie určitý pokoj a pocit spravodlivosti pre tých, ktorí o nej vedeli a starali sa o ňu,“ dodal. Podľa súdnych dokumentov manželia a ich deti spolu s členmi širšej rodiny nastúpili na loď 24. júla. Na druhý deň boli Kenneth a Kristy vo svojej kajute s dvoma deťmi, keď sa večer strhla hrozná hádka.

Počas hádky Kristy manželovi vykričala, že sa chce dať rozviesť a povedala mu, aby vystúpil z lode v Juneau a odcestoval späť domov do Utahu. Kenneth potom povedal dvom dcéram, aby opustili miestnosť. O pár minút neskôr obe deti počuli, ako ich matka kričala. Pokúsili sa znova vstúpiť do kajuty, ale otec im to zakázal. Utekali teda na prepojený balkón a sledovali, ako ich otec obkročil matku na posteli a udrel ju zatvorenými päsťami do hlavy. Tínedžer zavraždil sestry († 27, † 46), hrôzostrašné detaily: Dohodol sa s diablom, mal dostať šialenú odmenu

Skôr ako sa tam ochranka mohla dostať, na miesto prišli dvaja bratia a otec Kristy, práve keď Kenneth ťahal Kristyino telo smerom na balkón. Jednému z bratov sa podarilo chytiť ju za členky skôr, ako ju hodil cez palubu a stiahol ju späť do kabíny. Boli privolaní zdravotnícki pracovníci a pokúsili sa o oživovanie, ale už bolo neskoro. Neskôr sa zistilo, že smrť spôsobila rana niečím tupým do hlavy. Manzanares bol zatknutý 26. júla 2017 a odvtedy zostal vo federálnej väzbe.

Vo februári minulého roku sa priznal k vražde druhého stupňa a neskôr bol vo federálnom väzení odsúdený na tri celé desaťročia. „Žiadna výhovorka nemôže ospravedlniť divokosť, ktorej sa dopustil tento muž, ktorý teraz strávi tridsať rokov za mrežami,“ uviedol vo vyhlásení právny zástupca.