Najpočetnejšia rodina smúti: Náhla smrť multiotecka († 76) z Indie! Mohol mať toľko detí?

Zanechal po sebe 39 manželiek, 94 detí a 36 vnúčat. Ziona Chana († 76) z malého indického štátu Mizorám bol hlavou pravdepodobne najväčšej rodiny na svete.

Svet obletela správa o náhlom úmrtí indického multiotecka. Chana podľa rodiny trpel na cukrovku a vysoký krvný tlak. Jeho zdravotný stav sa zhoršil natoľko, že v nedeľu večer musel byť prevezený zo svojho domu do nemocnice v Áizal, v hlavnom meste Mizorámu. Krátko po príchode však 94-násobný otecko zomrel.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Do povedomia sa zapísal ako predstaviteľ náboženskej skupiny, ktorá praktizuje polygamiu, teda uzavretie viacerých manželských zväzkov súčasne. On sám bol považovaný aj za hlavu najväčšej rodiny na svete, hoci o tento titul súperia tiež iné veľké rodiny. Nič to nemení na tom, že Chana a jeho rodina sa minimálne stali miestnou senzáciou, ktorá lákala davy turistov.

Zo zvedavosti si do ich dediny chodili obzerať jeho 4-poschodové sídlo, prezývané ako Dom novej generácie, so sto izbami. Býva tam celkovo 181 rodinných príslušníkov. Chana svoju prvú manželku stretol, keď mal iba sedemnásť. Odvtedy sa jeho hárem rozrástol na 39 žien.

Ziona Chana