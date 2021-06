Tínedžerka si gúglila svoje priezvisko: Nemohla uveriť tomu, na čo narazila!

Tínedžerka žila väčšinu času so svojou matkou, jej biologický otec odišiel, keď mala tri roky.

Otec opustil rodinu a vrátil sa do Turecka, keď mala Lisa tri roky a jemu vypršalo vízum. Zanechal im len svoje telefónne číslo, no po čase stratili spoločný kontakt.

Lisa Mercanoglu (18) si tak po rokoch dala do Googlu svoje priezvisko, aby sa uistila, ako sa správne vyslovuje. Narazila však na účet svojho otca na Facebooku. Neváhala ani sekundu a poslala mu správu.

K tomu, aby mu napísala, ju nahovorila jej mama Princess. "Ahoj! Som dcéra Princess a chcela som ťa len pozdraviť," napísala Lisa nájdenému otcovi.

Keď našla jeho Facebook, fascinovalo ju to viac ako čokoľvek iné. "Pozerala som si jeho fotoalbumy a nedávne aktualizácie, aby som zistila, ako čas zmenil človeka, ktorého som poznala len z pár fotografií," vysvetľuje.

O dva dni neskôr Lisin otec Cengis Mercanoglu z Turecka naozaj odpovedal. Lisa bola v šoku z toho, že prišla reakcia a aj z toho, keď zistila, že má dvoch súrodencov a synovcov.

Otec jej povedal, že má staršieho brata, šesťročnú sestru a dvoch synovcov a že ju hľadal takmer 15 rokov, ale nemohol ju nájsť, pretože si myslel, že si ponechala dievčenské meno svojej matky. Prezradil tiež, že celý život nesprávne vyslovovala svoje priezvisko.

Lisa po absolvovaní prvého telefonátu s otcom nakrútila video na TikTok, kde všetko, čo sa stalo, rozpovedala. Životné skúsenosti ju tak doviedli nielen k otcovi, ale aj k tisíckam sledovateľov, vďaka ktorým sa jej video stalo virálnym.

"Niekedy nájdete ľudí alebo veci, keď to najmenej čakáte, no zároveň vtedy, keď to najviac potrebujete," povedala Lisa, ktorá sa s otcom plánuje aj stretnúť.