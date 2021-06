Jana bola ochotná precestovať deň, aby sa stretla so svojím vyvoleným: Katastrofálny koniec!

Myslela si, že je to ten pravý a bola ochotná za ním letieť z Austrálie až do Londýna.

Jana Hocking (36) nalietala tisícky kilomentrov len preto, aby sa stretla s exfrajerom, ktorý sa presťahoval do Londýna.

Hoci sa rozišli a ona sa mu vyhrážala, že už o ňom nechce nikdy nič počuť, po roku od rozchodu všetko prebolelo a rozídený pár začal znova komunikovať. Rozhodli sa zistiť, či by to medzi nimi nemohlo fungovať, a tak si objednala dvojtýždňový výlet do Londýna.

Jana nakoniec priletela až z Austrálie, no už druhý večer sa medzi ňou a jej ex odohrala obrovská hádka. Jana si tak nestihla ani vybaliť veci a už sadala do najbližšieho lietadla. Spiatočný len bol pre ňu nezabudnuteľný, no nie v dobrom zmysle slova. "Celých 24 hodín som preplakala," dodáva žena, ktorá tak za dva dni minula balík peňazí na katastrofálne stretnutie so svojím ex.