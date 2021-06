Babička má telo pokryté tetovaniami zvierat: Zistíte dôvod, pichne vás pri srdci

Rozhodla sa to vyriešiť po svojom. 67-ročná babička pracovala dlhé roky so zvieratami a dodnes ich zbožňuje. Uvedomuje si, že situácia s ohrozenými zvieratami je kritická, a tak sa rozhodla bojovať za ich záchranu. Nevídané!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Metro, babička Debi Altfillisch McGregor z mesta Fontana v americkom štáte Kalifornia pracovala 28 rokov ako technička pre veterinárnych lekárov, pomáhala v adopčnom centre a nemocnici pre psy a mačky a 15 rokov bola vedúcou chovateľskej stanice. Celý svoj život obetovala záchrane zvierat. V posledných pár rokoch však našla nový spôsobom, ako ešte viac upriamiť pozornosť na zvieratá, ktoré sú na pokraji vyhynutia. Nechala si ich vytetovať.

„Najnovšie tetovanie som si nechala urobiť v apríli. Je to ázijský medveď a mám ho vo farbe. Okrem toho mám na pravej ruke skupinové tetovanie, kde mám slona, ľadového medveďa, pandy, aru, tukana, zebru a bieleho tigra. Na ľavej ruke mám ocelota a žirafu a tiež vyhynutého nosorožca jávskeho a šimpanza,“ chváli sa pre médiá Debi.

Milovníčka zvierat si nechala urobiť prvé tetovanie, motýľa v polmesiaci, keď mala čerstvých 30. Krátko na to sa rozviedla so svojím vtedajším manželom. Údajne neschvaľoval jej lásku k atramentu. „Aj keď aj on mal tetovanie, nemyslel si, že by mali mať tetovania aj ženy. Urobila som to poza jeho chrbát,“ priznala sa Debi.

Táto žena je chodiaci atrament! Drsné komentáre na jej telo: Uvidíte ju celú, pretriete si oči

„Od narodenia som bola v blízkosti zvierat. Vždy som sa starala o všetky živé bytosti a som zhrozená, že v roku 2021 je toľko zvierat na zozname zraniteľných, kritických alebo ohrozených. Pred rokmi som si vybrala ohrozené zvieratá, pretože som nemohla zniesť to, ako vidím niektoré z týchto zvierat odchádzať z našej planéty. Nechcela som, aby moje vnúčatá mohli tieto nádherné zvieratá vidieť iba v knihách. Je to srdcervúce,“ povedala dôchodkyňa, ktorá sa nemôže pozerať na to, ako sú ľudia ochotní zabíjať a trápiť zvieratá pre vlastnú potrebu.

Podľa jej slov sa tetovaniami usiluje o to, aby ľudia začali o tomto probléme rozprávať. „Chcem, aby sa ľudia pýtali a boli iniciatívnejší pri záchrane akýchkoľvek druhov, ktoré majú problémy alebo sú ohrozené,“ hovorí Debi.