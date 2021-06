Beštiálna vražda, po ktorej dali policajti výpoveď: Hnus, čo vykonala žena s hlavou a telom zavraždeného partnera

Deň po tom, čo policajti videli túto hororovú scénu, dali v práci výpoveď.

Ako informuje denník Daily Star, muž menom John Price povedal v jeden deň kolegom, že ak nepríde na druhý deň do práce, bude to preto, lebo ho zabila jeho partnerka. Po tom, čo sa v práci skutočne neukázal, prišli policajti k nemu domov a naskytol sa im pohľad, ktorý ich bude strašiť ešte veľmi dlhú dobu. Mužove telo bez hlavy našli bodnuté celkom 37-krát, zavesené na mäsovom háku a ku všetkému stiahnuté z kože, pričom jeho družka Katherine Knight odrezala ešte aj kus z jeho zadku a pripravila z neho steak.

Aby toho nebolo málo, toto ľudské mäso pripravila spolu so zeleninovou prílohou a omáčkou, ktorú sama uvarila. Všetko podávala na tanieroch, pri ktorých boli menovky jeho detí, ktoré Katherine plánovala pohostiť mäsom z ich vlastného otca. V momente, keď prišli policajti na miesto činu, mužova odrezaná hlava sa zatiaľ varila v hrnci a 44-ročná vrahyňa oddychovala na gauči. Vyšetrovatelia uviedli, že najviac prekvapivé je, že trvalo taký dlhý čas, kým niekoho reálne zabila, keďže celý jej život bol ako z hororového filmu.

V detstve bola sexuálne zneužívaná a často sledovala, ako jej mama znásilňovala a bila svojho partnera.Jej prvým manželom bol muž menom David Kellett, ktorého pred ňou varovala aj vlastná mama ešte na samotnej svadbe. Už počas svadobnej noci ho novomanželka začala škrtiť preto, lebo s ňou ďalej nevládal mať sex. Neskôr mu taktiež úderom s panvicou zlomila lebku.