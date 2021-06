Mladík († 22) išiel s kamarátmi do posilňovne: Kolaps priamo pred ich očami!

Bol mladý, zdravý, plný energie a mal pred sebou celý život. Len 22-ročný mladík Ethan si išiel zacvičiť do posilňovne, kde náhle skolaboval. Začal sa boj o život.

Ako uvádza portál Metro, študent Ethan Williams z anglického mesta Liverpool sa v decembri v roku 2020 vybral do posilňovne. Počas tréningu cvičil s boxovacím vrecom, pri ktorom náhle skolaboval. Zamestnanci posilňovne a ďalší zákazníci k nemu okamžite pribehli na pomoc a začali ho oživovať, avšak ich snaha bola márna. Len 22-ročného Ethana vyhlásili v nemocnici za mŕtveho.

Pitva ukázala, že mladý muž zomrel na následky krvnej zrazeniny v pľúcach. Jeho rodina je otrasená. Staršia sestra Sarah (42) povedala, že rodinu „okradli“ o šťastie a Ethana označila za „najväčšiu osobnosť v ich rodine“. „Bol niekto, vďaka komu sme sa cítili lepšie. Bol plný života, mal kopec energie a bola s ním zábava. Keď vstúpil do miestnosti, okamžite ju naplnil láskou a smiechom,“ dodala jeho trúchliaca sestra Sarah.

„Je to jedna z vecí, o ktorých si myslíte, že sa dejú iným rodinám, ale nemyslíte si, že by sa to mohlo stať aj vám. Je ťažké prijať, že v skutočnosti sa to môže stať hocikomu a kedykoľvek. Nemyslím si, že sa s tým niekedy dokážeme vyrovnať,“ priznala Sarah. Ethan počas svojho života pomáhal ľuďom, ktorí trpeli psychickými problémami. Na jeho počesť rodina založila finančnú zbierku s cieľom vybudovať pietne miesto a zvyšné financie chcú darovať na charitu.