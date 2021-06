Zubár dokáže odhaliť či ste tehotná: Stačí mu na to jediný pohľad do vašich úst, ako je to možné?

Budúca zubárka prezradila, ako vie odhaliť, či je žena tehotná pri jedinom pohľade do ústnej dutiny.

Chýbajúca menštruácia, opuchnuté prsia a pocit nevoľnosti sú kľúčovými znakmi toho, že by ste mohli byť tehotná. Študentka zubného lekárstva menom Sukhmani, ale na TikToku odhalila jedinečný spôsob, ako môže zubár zistiť či ste tehotná, pri jedinom pohľade do vašich úst, informuje portál The Sun.

Podľa nej existuje veľa vecí, ktoré môže zubár odhaliť o vašom zdraví iba pohľadom do úst. „Váš zubný lekár bude možno schopný povedať, že ste tehotná.,“ povedala. Odhalia to ďasná, ktoré sú vtedy citlivejšie a náchylnejšie na krvácanie.

Sukhmani povedala: „Ďasná sa stávajú zapálenejšími, citlivejšími a náchylnejšími na krvácanie.“ Ďalej si treba všímať eróziu skloviny. Tá môže byť spôsobená pretrvávajúcimi rannými nevoľnosťami. Kyselina žalúdočná totiž poškodzuje zuby. Ak však žena už má rannú nevoľnosť, je pravdepodobné, že už sama vie, že je tehotná.

Tento príspevok sa na TikToku páčil viac ako 75 000 ľuďom a mnohé ženy v komentároch hovorili o vlastných skúsenostiach s problémami ústneho zdravia počas tehotenstva. Jedna užívateľka uviedla, že jej ďasná počas tehotenstva veľmi krvácali, počas čistenia musela byť mimoriadne opatrná. Ďalšie ženy zasa písali o tom, že sa ich zubári pýtali na to, v ktorom sú týždni, beh toho, aby ony samy vedeli, že sú vôbec tehotné.

Pokiaľ však ide o tehotenstvo, každá žena je iná a nie všetky príznaky tehotenstva ovplyvňujú všetky ženy. Medzi najbežnejšie príznaky patria: nevoľnosť, únava, bolesť prsníkov, zvláštne chute, častejšie močenie,... Niektorým ženám počas tehotenstva opuchnú ďasná a sú boľavé a náchylnejšie na krvácanie. Toto sa nazýva aj tehotenská gingivitída alebo ochorenie ďasien.