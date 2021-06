Mladá žena bola roky prostitútka, denne brala toľko klientov, že to jej telo nezvládalo: Neuveriteľné, kde je dnes

Z prostitútky terapeutka! Kráska bola závislá na peniazoch a predávala svoje telo. Dala sa na duchovnú cestu a dnes pomáha iným, aby neopakovali jej chyby.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii . Teraz robí terapeutku a varuje pred sexpriemyslom. Odhalila nebezpečenstvo sexuálnej práce v snahe varovať ostatných pred prácou v verejných domoch, informuje portál Daily Mail.

Maeve Moon z Manchestru sa prvý raz dostala do kontaktu s nebezpečným priemyslom tak, že sa nechala vydržiavať. Nechala si od staršieho muža kupovať drahé veci a odcestovala s ním do Ameriky, kde započala svoju dvojročnú cestu ako eskort na plný úväzok. V práci pokračovala aj napriek tomu, aký to malo vplyv na jej zdravie.

Teraz je Maeve na ceste stať sa kvalifikovanou psychoterapeutkou a ponúka ženám online kurzy na webe Profit From Trauma. Vyjadrila tiež vôľu pomôcť ďalším mladým ženám, ktoré mohli byť zlákané na cestu prostitúcie, za vidinou získania rýchlych peňazí.

Na svojom Youtube kanály povedala: „Spočiatku som účtovala asi 170 eur za hodinu. Je to málo, veľmi málo, ale keď ste zvyknutý robiť za odrobinky, budete sa ich držať.“ Tento biznis robila aj počas vysokej školy, priamo v študentskej ubytovni. Netrvalo však dlho a prvotné vzrušenie pominulo a fyzická požiadavka priemyslu začala mať vplyv na jej každodenné šťastie.

„Veľa som schudla a moja sebaúcta išla do hája. Dovolila som ľuďom, aby mi robili stále horšie veci,“ pokračovala. Maeve, ktorá teraz varuje ostatných pred nebezpečenstvom používania ich tela ako „zakúpiteľnej a použiteľnej komodity“, ďalej vysvetľovala, ako nechala klientov, aby si s ňou robili, čo sa im zachcelo a často boli aj veľmi násilnícki. Sama pred sebou sa obhajovala, že je to dobre, pretože potom to aspoň nebudú robiť iným ženám.

Stala sa závislou na peniazoch a bolo to stále horšie a horšie. Časom brala viac klientov denne. Nakoniec ich mala za jeden deň tak veľa, že to jej telo nedokázalo zniesť a musela si potom dať týždeň pauzu. Takto to pokračovalo dlho.

„Na konci roku 2019 som skončila so zápalovými ochoreniami panvy, otravou meďou, závislosťou od marihuany, a nesplateným bytom v centre Londýna. Nenávidela som svoj život,“ prezradila Maeve. Vtedy si povedala dosť a pred tým, ako sa odsťahovala z Londýna sa vydala na očistnú a duchovnú cestu. Prisahala sama sebe, že už nikdy nebude robiť prostitútku.

Odvtedy si založila svoju instagramovú stránku s Youtube, TikTok a Spotify účtami. Verí, že z traumy sa dá profitovať mnohými spôsobmi, vrátane emocionálneho, duchovného a finančného. Povedala: „Najdôležitejšia otázka, ktorú by si mal mladý človek, ktorého zláka sexuálna práca položiť, je toto; Ak by peniaze neexistovali, je prostitúcia naozaj to, čo by chcel robiť so svojím životom? “ Ďalej vysvetlila, že u klientov osobne verí, že zdieľate duše, keď máte sex - takže si vezmete kúsok ich duše a oni si vezmú kúsok vašej.

Maeve ďalej diskutovala o dlhodobých účinkoch online a osobnej sexuálnej práce predtým, ako vyzvala mladé dievčatá, aby dôkladne zvážili škody, ktoré to môže spôsobiť a ako im to môže zničiť život. "Váš vzťah k vlastnému telu bude určite rizikovým faktorom, akonáhle zmeníte svoje intímne oblasti na tovar. Telo je neoceniteľné a je najvernejším priateľom, akého kedy budete mať," dodala.