Svetová zdravotnícka organizácia dvíha v súvislosti s koronavírusom varovný prst: Naliehavá výzva Európanom!

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala vo štvrtok obyvateľov Európy, aby sa počas nadchádzajúceho leta správali zodpovedne a zamedzili tak opätovnému návratu pandémie počas jesene.

Úroveň zaočkovanosti proti covidu v európskych krajinách podľa WHO ešte nie je ani zďaleka dostatočná na to, aby mohla zabrániť opätovnému šíreniu vírusu. Riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge na štvrtkovom brífingu v Kodani podľa agentúry AFP pripomenul situáciu z minulého leta, keď po rýchlom uvoľnení opatrení začal počet prípadov nákazy znovu postupne narastať, až prerástol do novej vlny pandémie, ktorá si vyžiadala množstvo obetí a likvidačné lockdowny.

Európske krajiny by sa preto mali podľa Klugeho z tejto situácie poučiť a v prípade signálov zhoršovania epidemickej situácie rýchlo zintenzívniť testovanie, trasovanie kontaktov a očkovanie najrizikovejších skupín obyvateľstva. V európskom regióne WHO, ktorý zahŕňa 53 krajín a teritórií, bolo doposiaľ plne zaočkovaných len 17 percent obyvateľov a 30 percent dostalo jednu dávku vakcíny. Potrebná úroveň zaočkovanosti, schopná zabrániť ďalším rozsiahlym vlnám pandémie, je pritom minimálne 80 percent dospelého obyvateľstva.

Kluge konštatoval, že v európskom regióne už dva mesiace klesá celkový počet nových prípadov nákazy, hospitalizovaných a úmrtí. Napriek tomu je však podľa neho stále potrebná obozretnosť, keďže v najbližších mesiacoch a týždňoch bude vo zvýšenej miere dochádzať k presunom ľudí, ich zhromažďovaniu a konaniu veľkých kultúrnych či športových podujatí. Vyzval preto obyvateľov Európy, aby si nadchádzajúce "leto užívali bezpečným spôsobom", teda aby dodržiavali preventívne opatrenia proti opätovnému rozšíreniu nákazy.