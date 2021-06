Nevinná hra na detskom ihrisku sa v okamihu zvrtla: Smrť malého anjelika († 3) si bude otec vyčítať už navždy

Mala to byť nevinná zábava na detskom ihrisku, všetko sa však zvrtlo v priebehu jedinej sekundy.

Trojročné dievčatko Amberlie Pennington-Foley z mestečka Upper Hutt na Novom Zélande sa vybralo, ktoré sa nachádzalo neďaleko ich domu. Na ňom sa nachádzal aj kolotoč s názvom Supernova, ktorý sa malá princezná za pomoci svojho otca rozhodla vyskúšať.

Išlo o veľké rotujúce koleso, ktoré sa dá roztočiť pomoc rúk, alebo sa na ňom dá bežať, ak to, samozrejme, ustojíte. Otec údajne Amberlie posadil na najvyššiu časť tohto kolesa, pričom on na ňom stál a krokmi ho postupne uviedol do pohybu.

Nevinná hra na ihrisku sa však v okamihu zmenila na boj o život. Podľa miestneho koronera (súdného lekára) Petra Ryana pán Foley postupne začal strácať rovnováhu, a keď sa pokúsil zoskočiť z kolesa, v dôsledku rotácie sa neudržal a celou váhou spadol na svoju dcérku. Bolo už neskoro, dvojicu († 23, † 17) vypátrali najbližší vďaka aplikácii: Zistenie, ktoré zlomilo mame dievčaťa srdce

Ako ďalej uviedol, pán Foley vstal a uvidel svoju dcérku, ako sa pokúša vstať. Keď sa postavila na nohy, knísalo ju zo strany na stranu a okolo nosa a na hlave mala krv. Po tom, ako ju previezli na neďalekú lekársku kliniku, bolo dievčatko úplne bledé a nevydalo ani hláska. Hoci personál privolal sanitku, napriek veľkému úsiliu zdravotníkov sa život malej princeznej nepodarilo zachrániť.

Ryan uviedol, že smrť dievčatka nebola zapríčinená chybou kolotoča ani chybou otca. Neexistujú totiž žiadne dôkazy, že by si otec na kolotoči počínal nebezpečne či ľahkomyseľne. „Smrť Amberlie bola tragickou nehodou v pravom zmysle slova. Nečudoval by som sa, keby som sa dozvedel, že mnoho ďalších rodičov sa takto hrá na kolotoči,“ priznal koroner a vyvrátil tým akékoľvek pochybnosti o tom, či bolo nešťastie zapríčinené vinou otca.

Mama zosnulého dievčatka Emma Pennington-Foley je, pochopiteľne, z nešťastnej udalosti zničená, avšak podporu jej dodávajú ľudia z ich okolia. „Celú našu komunitu v Upper Hutt trápi strata nášho dieťaťa rovnako ako nás. A práve to nás ešte viac zblížilo. Táto udalosť skutočne zasiahla do životov množstva ľudí. Všetka tá láska a podpora, ktorú nám dávate, nás v posledných dňoch až ohromila. Ďakujeme z celého srdca,“ zakončila Emma.