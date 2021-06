Žena manželovi pri divokej hádke odrezala penis: Z tej hrôzy, čo urobila potom, vám príde zle!

Krvavá hádka s tragickým koncom.

Dayane Cristina Rodrigues Machado (33) z Brazílie skončila v rukách polície po tom, ako privolaní muži zákona objavili jej manžela v otrasnom stave.

Ako informuje britský denník The Sun, žena sa mala doma so svojím mužom Andrem škaredo pohádať. Jej švagriná polícii uviedla, že manželia išli v osudnú noc do baru, kde sa pohádali, pretože ju mal jej muž podviesť. V hádke pokračovali aj doma. Rozčúlená Dayane mala na Andreho zaútočiť kuchynským nožom. Po príchode polície muž ležal bez známok života nahý v kaluži krvi. Jeho manželka je obvinená z vraždy a rovnako aj z hanobenia mŕtveho tela, pretože obeti chýbal penis. Potom nasledoval čin, z ktorého sa ešte viac dvíha žalúdok. Dayane odrezaný pohlavný úd mala vypražiť. Pár spolu vychovával dve maloleté deti, nie je však známe, či boli v čase ohavného útoku doma.

Právnik obvinenej tvrdí, že žena zabíjala v sebaobrane, pretože ju podľa jej slov jej muž napadol. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje.