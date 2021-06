Matka porodila mŕtve dieťa, vzápätí prišla ďalšia rana: Strašný omyl, ktorý už nikto neodčiní

Niečo také by im nenapadlo ani v najhoršej nočnej more! Dvojica sa po tom, ako sa im narodilo mŕtve bábätko, musela vysporiadať s ďalšou ranou.

Rita a Chris Santorini z austrálskeho Perthu sa nestačili čudovať, keď prišli na to, aký nehorázny omyl sa im stal. Ako informuje portál dailymail.co.uk, keď sa vrátili do nemocnice s tým, že idú svoje dieťatko narodené bez známok života pochovať, zostali v šoku. Uvedomili si totiž, že dieťa, ktoré ležalo pred nimi v rakve, nie je ich dcérkou, ale iným bábätkom, ktoré nedávno zomrelo v inej nemocnici. Čoskoro na to zistili, že ich dcéra Lily bola spopolnená na cintoríne Karrakatta v Perthe rodinou, ktorej vydali jej telíčko.

"Keď sa vám narodí mŕtve dieťa, je to strašné, no keď sa s ním ani nemôžete rozlúčiť, je to ešte horšie. Nemyslím si, že sa cez to niekedy dostaneme, pretože túto príležitosť nám už vzali a my nevieme, ako sa to stalo a prečo,“ uviedla užialená matka, ktorá spolu so svojím manželom žaluje zdravotnú službu North Metropolitan Health Service, ktorá nemocnicu prevádzkuje, pracovisko patológie PathWest a rovnako tiež pohrebnú spoločnosť v Perthe.

V žalobe sa uvádza, že jeden z troch subjektov nesie zodpovednosť za nesprávnu identifikáciu Lily a tiež za to, že jej telo bolo vydané tretej osobe bez súhlasu alebo vedomia Rity a Chrisa Santorini. Dvojica tiež požaduje náhradu škody za psychickú ujmu, ktorú im udalosť spôsobila.

Pani Santorini tvrdí, že trpí úzkosťami a záchvatmi paniky a stratila akúkoľvek dôveru v lekárske povolanie. „Bojím sa lekárov a všetkých, ktorí pracujú v medicíne. Už im viac nedokážem dôverovať po tom, čo sme zažili,“ prezradila utrápená žena, ktorá sa so strašnou skúsenosťou chcela podeliť v nádeji, že podobná chyba sa už nikdy nezopakuje. „Musia sa podniknúť kroky, aby sa už nikdy žiadnej rodine nestalo nič podobné,“ vyhlásila.

Rita tiež prezradila, že spolu s manželom sa dokonca stretli s rodinou, ktorá ich dcéru spopolnila. „Sú to veľmi milí ľudia. Stretli sme sa s nimi mesiac po tom, čo sa stalo. Dali nám fotky Lily, ktoré spravili, a matka mi tiež dala sviečku zo súkromného obradu, ktorý usporiadali, aby sa mohli rozlúčiť s niekým, o kom si mysleli, že je to ich dieťa.

Svoje vyhlásenie poskytli aj zdravotná služba a pracovisko patológie. „North Metropolitan Health Service a PathWest rozumejú a súcitia s rodinou za to, že museli byť vystavení tejto stresovej situácii počas obdobia smútku,“ znelo oficiálne stanovisko.