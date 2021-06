Zlatá 20-dolárovka po druhý raz pokorila svetový rekord: Minca za 15 a pol milióna

Je to jeden z najžiadanejších kúskov v rámci numizmatiky. Aukčný dom Sotheby‘s vydražil v utorok americkú zlatú mincu za rekordných 15,5 milióna eur.

Jedinečnosť mince z roku 1933 zvyšuje fakt, že sa nikdy nedostala do obehu a vlastne by nemala ani existovať. Mincu volajú Double Eagle, teda dvojitý orol. Bola to posledná zlatá 20-dolárovka, ktorú v Spojených štátoch vyrazili s úmyslom dať ju do obehu. Nikdy ju však nevydali, pretože prezident Franklin D. Roosevelt vyňal USA v roku 1933 zo zlatého štandardu. Ide o spôsob vyjadrenia hodnoty meny v menovom systéme, pričom štandardným ekonomickým meradlom je zlato.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Urobil tak v snahe pomôcť ekonomike štátu sužovanej hospodárskou krízou. Mincovňa pred zrušením zlatého štandardu stihla vyraziť 445 500 kusov zlatých 20-dolároviek. Všetky mince mali roztaviť a oficiálne sa mali zachovať len dve. Darovali ich Smithsonovmu inštitútu, ktorý ich z času na čas vystavuje. Lenže neznámy pracovník z mincovne schoval a vyniesol najmenej 20 kusov, ktoré predal súkromným zberateľom.

Ich existencia vyplávala na povrch až v roku 1944, kedy egyptský kráľ Farúk jednu kúpil a požiadal americké úrady o povolenie na export. Tajná služba ich v priebehu niekoľkých rokov vypátrala 20. Časť zničili a zopár uložili do trezoru vo Fort Knox. Iba jedna je v súkromných rukách. Po súdnych ťahaniciach ju legalizovali a v roku 2002 sa predala za rekordných 6,2 milióna eur. V utorok rekord pokorila druhýkrát.

Ďalšie v poradí

2. Dolár Flowing Hair

z roku 1794

prvá oficiálna americká minca

v roku 2013 sa predala za 8,2 mil. eur

3. Brasherov dublón