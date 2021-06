Do Čierneho mora sa zrútila bulharská stíhačka, pilot je nezvestný: Naď ponúka pomoc

Stíhačka bulharských ozbrojených síl typu MiG-29 sa počas vojenského cvičenia zrútila do Čierneho mora.

Pilot lietadla je nezvestný, oznámilo v stredu bulharské ministerstvo obrany. Informovala o tom agentúra AP.

Podľa ministerstva stíhacie lietadlo zmizlo z radarov o 0.45 h (utorok 23.45 SELČ) nad bulharskými teritoriálnymi vodami. Bulharský rezort obrany oznámil, že okamžite bola začatá pátracia a záchranná akcia, ktorá stále pokračuje.

Príčiny havárie nie sú známe, armáda však prebiehajúce vojenské cvičenie s názvom Šabla 2021 pozastavila.

Ako uvádza AP, k zrúteniu stíhačiek MiG-29 patriacich Bulharsku došlo už v minulosti, v rokoch 1994 a 2012.

Od vstupu do NATO v roku 2004 sa Bulharsko snaží nahradiť svoju leteckú flotilu prúdových lietadiel MiG-29 sovietskej výroby, no pre finančné problémy sa zaobstaranie tejto techniky opakovane oneskoruje.

Balkánska krajina podpísala v roku 2019 dohodu o kúpe ôsmich vojenských prúdových lietadiel F-16 od americkej firmy Lockheed Martin. Išlo o iniciatívu v snahe prispôsobiť svoje vzdušné sily štandardom NATO. Prvé z týchto stíhačiek by mali do krajiny dodať do roku 2023.

Naď verí, že pilota havarovanej stíhačky zachránia

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) verí, že pilota havarovaného stíhacieho lietadla MiG-29 v Bulharsku sa podarí nájsť a zachrániť. "Sú to náročné chvíle pre Bulharsko. V prípade potreby sme pripravení poskytnúť nášmu spojencovi potrebnú pomoc," uviedol na sociálnej sieti.

Ako dodal minister, Bulharsko rovnako ako Slovensko obstaralo pre svoje letectvo nové stíhacie lietadlá F-16, ktoré nahradia MiG-29.