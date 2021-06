Zadržaná partnerka Prataseviča opísala v listoch pocity z väzby: Toto je jej jediný strach!

Rodina sa o listy z 1. a 3. júna podelila s ruskou redakciou BBC, ktorá zverejnila ich úryvky. "Dnes je tretieho, deň, kedy som ráno mala obhájiť diplomovú prácu a večer ísť s Romou (Raman) do reštaurácie, piť šampanské, jesť cestoviny, tešiť sa z leta, bozkávať sa a milovať," napísala Sapegaová v jednom z listov.

"Ale všetko je trochu inak. Namiesto toho som ráno mala na raňajky kašu, cvičila som a večer som mala čaj so sušienkami. Sama," dodala. Dvadsaťtriročná študentka zároveň vyjadrila obavy z toho, čo všetko kvôli pobytu vo väzení zmešká. "Jediný strach, ktorý ma sužuje, je strach, že zostanem pozadu... Bojím sa, že sa dostanem na slobodu a nebudem nikto, absolútne nepotrebná. Hrôza pomyslieť, že som neobhájila diplomovú prácu," napísala.

#Belarus In her letter, Sofia Sapega describes that Raman #Pratasevich had a prophetic dream that he would land in #Minsk. She asks not to blame him for what happened - “he took a good care of me.” “It can be called love,” Sofa writes. The Russian council visited her only once pic.twitter.com/jF9VH6wKyv