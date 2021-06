Matka si myslela, že porodí osem detí, na sále zažila obrovský šok: Toto tu ešte nebolo!

Tak toto tu ešte nebolo! Matka aj lekári zažili na pôrodnej sále veľké prekvapenie.

Gosiame Sithole (37) z Juhoafrickej republiky zrejme pokorila svetový rekord. Šťastná mamička pred pôrodom vedela, že čaká veľa detí, no keď prišlo do tuhého, predsa len ju ten počet prekvapil. Lekári jej totiž počas gynekologických prehliadok povedali, že to budu osmorčatá. Gosiame začala rodiť predčasne v siedmom mesiaci. Cisárskym rezom priviedla na svet napokon až desať detí.

Ako informuje britský denník The Sun, dve bábätká neboli na ultrazvuku viditeľné. "Je to sedem chlapcov a tri dievčatá, som taký šťastný, že nedokážem ani rozprávať," uviedol čerstvý otec pre Pretoria News. Gosiame, ktorá počala prirodzenou cestou, sa o svoje je deti celé tehotenstvo obávala. Najprv si myslela, že to bude šesť detí, neskôr jej oznámili, že osem. "Nemohla som tomu uveriť, myslela som si, že sa môžu narodiť najviac trojčatá," uviedla prekvapená matka, ktorá mala veľké obavy z toho, či bábätká prídu na svet zdravé. Drobčekovia sú, našťastie, v poriadku a rodičia sa už nevedia dočkať spoločného života ich veľkej rodiny.