Žena 5 rokov po smrti manžela porodila jeho dieťa: Neskutočná reakcia jej súčasného partnera

Kimberley Holmes-Iverson (40) z amerického Marylandu prišla o milovaného manžela Rasheeda.

Zomrel pri autonehode, ktorá sa stala v roku 2016 len pár metrov od ich domu. Rasheeda prešli tri autá a umieral na ulici. ,,Bol môj manžel, moje všetko, a potom sa to stalo,“ smúti Kimberley, ktorá mala v tom čase 35 rokov.

,,Hodiny po tom, čo bol zabitý, som s priateľmi začala riešiť, či je možné vybrať z tela mŕtveho človeka spermie. Vysvitlo, že to možné je. Doktori vybrali Rasheedovi spermie a zmrazili ich. Nasledujúce roky som podnikala kroky, aby som počala bábätko so svojím zosnulým manželom,“ vyjadrila sa vdova na blogu Love what matters.

Prešlo niekoľko rokov od tragédie a Kimberley našla novú lásku so starým kamarátom Darianom. Hovorí o ňom, že je neskutočne láskavý, inteligentný a milujúci. V rozhodnutí porodiť dieťa mŕtvemu manželovi ju plne podporoval. Dokonca ju vozil do reprodukčnej kliniky.

,,Darian stojí po mojom boku a robí to, o čo by som sa ho ani neodvážila prosiť,“ hovorí vdova. Kimberley v máji porodila dérku Kiran, ktorej meno je kombináciou jej mena a mena jej nového manžela Dariana a v preklade znamená ,,svetlo“.

Kimberley verí, že jej novú lásku do života priviedol Rasheed. ,,19. júna 2020 som si vzala muža, o ktorom som celým srdcom presvedčená, že ho pre mňa pripravil môj zosnulý manžel. Viem, že je to zvláštny výrok, ale je to tak,“ vyspovedala sa Kimberley.