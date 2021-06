Po mesiacoch plných turbulencií to prišlo: Kráľovná spravila veľkorysé gesto voči Harrymu

Láska starých mám robí zázraky.

Hoci si Alžbeta II. (95) vypočula veľa kritiky na svoju rodinu zo strany Harryho (36), nikdy s ním kontakt neprerušila. Tak sa zdá, že nastal čas vyložiť karty na stôl. Už dvojnásobného otecka si prizvala k obedu.

Očiernil ju z prenášania genetickej bolesti a utrpenia na ďalšie generácie. Dokonca obvinil rodinu z rasizmu, keď sa jeden z jej členov vyjadril o farbe pleti malého Archieho. Napriek tomu všetkému kráľovná voči svojmu rebelantskému vnukovi nechová zášť. Rozhodnutie pozvať Harryho na obed do Windsoru urobila panovníčka ešte pred piatkovým narodením svojho 11. pravnúčaťa Lilibet Diany.

Sám Harry mal túto kombináciu mien už vopred vymyslenú pre svoju budúcu dcéru, o čom informoval aj svoju starú mamu. Tú príchod na svet jej menovkyne veľmi potešil. Keďže má stále pre svojho obľúbeného vnuka slabé srdce, pozvanie na obed nie je žiadnym prekvapením.

„Je to typicky veľkodušné gesto jej veličenstva,“ prezradil dvoran pre britský denník Daily Mail. Harry priletí do Londýna budúci mesiac na slávnostné odhalenie pamätníka princeznej Diany († 36) v Kensingtonskom paláci. Meghan (39) však zostane v Kalifornii s oboma ich malými deťmi. Obedovať s babičkou tak bude len on.