Za odporné zverstvá dostal Mladič doživotie: Posledná nádej mäsiara z Bosny zhasla

Medzinárodný odvolací tribunál v holandskom Haagu potvrdil odsúdenie a doživotný trest pre bývalého veliteľa bosniansko-srbských síl Ratka Mladiča.

Ten dostal v roku 2017 za napáchané zverstvá, ktorých sa dopustil počas bosnianskej vojny v rokoch 1992 - 1995, predovšetkým za zmasakrovanie vyše ôsmich tisícok mužov a chlapcov zo Srebrenice a obliehanie Sarajeva, ale aj za viaceré ďalšie trestné činy vrátane prenasledovania, vyhladzovania, vraždenia a teroru.

Predsedajúca sudkyňa Odvolacej komory Medzinárodného mechanizmu Organizácie Spojených národov (OSN) pre medzinárodné tribunály Prisca Matimba Nyambe uviedla, že súd odmietol celé Mladičovo odvolanie a potvrdil jeho doživotný trest. Zároveň zamietol odvolanie prokurátorov proti zbaveniu Mladiča viny v jednom bode obžaloby z genocídy súvisiaceho s etnickými čistkami na začiatku vojny.

Počas vlaňajšieho augustového pojednávania Mladič na margo obvinení poznamenal, že iba robil všetko pre to, aby ochránil svoju vlasť. Jeho advokáti pri pokuse o zvrátenie verdiktu argumentovali tým, že vysídlenie bosnianskych moslimov v Srebrenici bola iba humanitárna misia a nie násilné vysťahovanie civilistov.

Vojna si vyžiadala viac ako 100-tisíc obetí a milióny ľudí prišli o domov. Práve Mladič a jeho politický „učiteľ“ Radovan Karadžič boli hlavní vinníci týchto zločinov a tribunál v Haagu napokon oboch odsúdil na doživotie.

Mladiča, ktorého prezývali „mäsiar z Bosny“, zatkli v Srbsku v máji 2011 po viac než desiatich rokoch na úteku. Skrýval sa pod identitou Milorad Komadič. Pri zatýkaní nekládol odpor a dokonca pochválil mužov zákona, ktorým povedal, že našli, koho hľadali.

Mladič bol hlavným veliteľom ozbrojených síl bosnianskych Srbov. Z vojnových zločinov, genocídy a zločinov proti ľudskosti ho obvinili ešte v roku 1996 spolu s ďalšími vodcami a veliteľmi bosnianskych Srbov. Mladič sa skrýval až do 26. mája 2011, keď ho zadržali a previezli do väznice v Haagu. Súdny proces s ním sa konal od mája 2012 do decembra 2016.

V etnicky rozdelenej Bosne a Hercegovine sa názory na Mladiča dodnes rôznia. Bosniaci, väčšinou moslimovia, ho považujú za vojnového zločinca, kým pre bosnianskych Srbov je stelesnením hrdinu. „Neakceptujeme žiadny verdikt tribunálu. Pre mňa i srbský ľud je to ikona,“ povedal pre agentúru AP vojnový veterán Milije Radovič z východobosnianskeho mesta Foča.