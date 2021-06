Lukašenko novým zákonom ešte pritvrdil: Takto chce umlčať nespokojných občanov!

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v utorok podpísal zákon, ktorý účastníkom protestov hrozí niekoľkoročným väzením

Zákon zavádza až trojročné odňatie slobody pre účastníkov nepovolených protestov, na ktorých sa zúčastnili minimálne dvakrát za rok. Účasť na nepovolených demonštráciách sa dosiaľ trestala pokutami alebo pobytom vo väzení v trvaní niekoľkých dní až dvoch týždňov.

Zákon tiež sprísňuje trest za „hrubé porušenie verejného poriadku“ z troch rokov vo väzení na päť. Legislatíva zavádza aj dvojročné odňatie slobody za zverejňovanie „zakázaných informácií“, ako sú výzvy na zosadenie vlády, na internete.

Nový zákon je najnovší krok bieloruského režimu zameraný proti oponentom Lukašenkovej vlády. Po tom, ako ho vo voľbách, ktoré mnohí vnímajú ako zmanipulované, vyhlásili za víťaza, čelil Lukašenko masívnym protestom, počas ktorých úrady tvrdo zakročili proti demonštrantom a viac ako 35-tisíc ľudí zatkli.

Na rozsiahlu represiu bieloruskej opozície poukázal aj incident z 23. mája, keď Bielorusko odklonilo komerčný let smerujúci do Litvy a prinútilo ho pristáť v Minsku, kde úrady následne zatkli opozičného novinára Ramana Prataseviča. Od zatknutia štátna televízia odvysielala niekoľko videí s 26-ročným aktivistom, ktorý sa so slzami v očiach kajá za svoje aktivity a chváli Lukašenka, čo podľa opozície urobil pod nátlakom.

V máji Lukašenko podpísal zákon, ktorý obmedzuje činnosť médií. Tie na základe neho nemôžu informovať o nepovolených masových zhromaždeniach v reálnom čase. Podľa legislatívy tiež ministerstvo informácií môže nariadiť odstavenie média bez súdneho príkazu.