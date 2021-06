Mladá žena bola na párty, keď sa pred odchodom domov pozrela do kabelky, oblial ju studený pot: Desivý nález!

Blondínka si s priateľmi vyšla večer von, keď sa chystala domov, šokoval ju nález v kabelke.

Američanka Sheridan Ellis sa na sociálnej sieti zverila so skutočne podivnou príhodou. Mladá žena išla s priateľmi večer na párty. "Išli sme s partiou na večeru osláviť kamarátkine narodeniny," povedala na videu, ktoré zverejnila na TikToku. "Tí čo ma poznáte, viete, že nenosievam často kabelku, no tentoraz som si ju vzala, pretože som musela priniesť niekoľko vecí na dekoráciu stola," informuje slová Texasanky portál news.com.au.

Keď však Sheridan pred odchodom domov skontrolovala kabelku, zostala v údive. Našla tam totiž niečo, čo s istotou nepatrilo jej. V ruke zrazu držala biely predmet v tvare štvorca a prišla na to, že tá zvláštna vec je sledovacie zariadenie. "Nie je to moje, netuším, kto mi to dal do kabelky," povedala vydesene s tým, že okamžite zo zariadenia vybrala baterku. Zároveň verejne varovala ostatné ženy, aby si na takéto situácie dávali pozor pre ich vlastnú bezpečnosť. Na príspevok reagovali tisíce žien, ktoré boli z nálezu zhrozené.