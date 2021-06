Žena sa nedokázala zmieriť so stratou prvého dieťaťa: To vážne jej pomohlo toto?

Ťažko sa vyrovnávala s potratom, pri ktorom prišla o svoje prvé dieťa, a to aj po narodení dvoch dcér.

Christina Keeler (36) z Pensylvánie o prvé bábätko prišla. Stalo sa to v roku 2015 a zanechalo to v nej veľmi smutnú stopu, ktorú nedokázalo zmierniť ani narodenie dvoch dcér.

V januári zhliadla dokument, ktorý jej obrátil život naruby. Hovoril o ľuďoch, ktorí sa radi hrajú s bábikami, ktoré vyzerajú ako ozajstné deti. Christina si zadovážila 4 realistické bábiky v podobe bábätiek a okrem dcér sa s nimi mazná a hrá aj ona sama.

Matka tvrdí, že hra s bábikami jej pomáha prekonať smútok zo straty dieťaťa. O tomto poznatku povedala svojmu manželovi s malou dušičkou, no bola ohromená, keď zareagoval pozitívne. Ba čo viac, o jej koníček sa začal zaujímať tiež a ponúkol pomoc Christine so založením kanálu na YouTube, ktorý dokumentuje jej cestu.

Christina uviedla, že po strate svojho prvého dieťaťa „hľadala“ pocit novorodeného dieťaťa v náručí. „Dodnes je pre mňa veľmi ťažké o tom hovoriť, zlepšilo sa to však vďaka bábikám," vysvetľuje.

Dcérky Grace a Joy milujú hranie sa s bábikami na verejnosti. Rady ich berú so sebou do supermarketu, kde si ich ľudia často mýlia so skutočnými deťmi.