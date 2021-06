Zamestnanci Apple sú pobúrení a niektorí dali výpoveď: Nepáči sa im postoj spoločnosti

Zamestnanci americkej technologickej spoločnosti Apple sa stavajú proti plánu na návrat do kancelárií, ktorý im minulý týždeň predstavil šéf podniku Tim Cook.

Informoval o tom technologický server The Verge s odvolaním sa na interný list zamestnancov. Apple podobne ako ďalšie veľké technologické podniky umožnil v čase pandémie COVID-19 svojim zamestnancom prácu z domova. Minulý týždeň však Cook zamestnancom oznámil, že od septembra budú musieť minimálne tri dni v týždni pracovať z kancelárie.