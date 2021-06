Sezóna sa začína: Španielsko otvorilo hranice pre turistov aj výletné lode

Španielsko spustilo v pondelok letnú turistickú sezónu a privítalo úplne zaočkovaných návštevníkov z väčšiny krajín, ako aj európskych návštevníkov, ktorí môžu preukázať, že nie sú infikovaní koronavírusom.

Krajina tiež znovu otvorila prístavy pre výletné lode. Informácie priniesla tlačová agentúra AP. Nezaočkovaní cestujúci z 27 členských krajín Európskej únie môžu teraz vstúpiť do Španielska s čerstvými negatívnymi výsledkami antigénových testov. Španielsko stále zakazuje príchod cestujúcich z Brazílie, Indie a Juhoafrickej republiky (JAR), ak ich návštevy nepatria medzi nevyhnutné. Varianty koronavírusu z týchto krajín totiž vyvolávajú obavy.

Úrady akceptujú ako dôkaz oficiálne potvrdenia, že návštevníci boli úplne zaočkovaní najmenej 14 dní pred cestou alebo v posledných šiestich mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. Tieto potvrdenia môžu byť v španielčine, angličtine, francúzštine alebo nemčine – alebo to môžu byť ich náležité preklady v španielčine –, uvádza vláda v nariadení. Akceptovanými vakcínami sú tie, ktoré schválil regulačný úrad EÚ (EMA), teda od spoločností Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson, ale tiež dve čínske vakcíny od spoločností Sinopharm a Sinovac, schválené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

Rovnaké dokumenty budú stačiť aj návštevníkom z EÚ, a to dovtedy, kým Únia nezavedie do praxe "digitálne zelené osvedčenie", ktoré niektorí nazývajú očkovací pas. Španielska vláda si stanovila cieľ prijať od júla do septembra 14,5 až 15,5 milióna návštevníkov. To je približne 40 percent turistov za to isté obdobie roka 2019, ale dvakrát toľko ako minulé leto, keď mohli do Španielska prísť len návštevníci z EÚ. Cestovný ruch je hlavné odvetvie Španielska, ktoré v roku 2019 tvorilo vyše 12 percent hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny.