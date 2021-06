Školáčka sa sťažovala na zahmlené videnie, desivá diagnóza: Lekári jej dávali len 24 hodín života, potom prišiel ďalší šok

Diagnóza, akú nečakali ani v najhoršom sne. Lekári vystrašili rodičov na smrť. Desaťročnému dievčatku dávali len deň života.

Hollie Hartley sa posťažovala na rozmazané videnie. "Nechcela vstať z postele, ani ísť do školy. Najskôr sme si mysleli, že sa len chce vyhnúť vyučovaniu. Potom však zavolali zo školy, že Hollie vidí rozmazane," prezradil pre Mirror starší brat dievčatka Charlie (18)

Zobrali ju do nemocnice, kde sa po šiestich hodinách testov dozvedeli šokujúcu diagnózu. V mozgu dievčatka našli lekári nádor. Rodina z Dagenham bola zdrvená z diagnózy. Akoby nestačila správa o nádore v mozgu, lekári dávali dievčatku len 24 hodín života. "Sestra sa nás pýtala či zomrie a keď pôjde spať, či sa už nezobudí. Bolo to srdcervúce," povedal mladík, ktorý dodal, že všetci sa napriek desivým správam snažili zostať pozitívny. "Vidieť ju v nemocnici bolo nesmierne ťažké. Museli jej dať obväzy, v ruke mala pichnutú ihlu a dávali jej aj kyslík," pokračoval v rozprávaní.

Ako píše Mirror, po úspešnom chirurgickom zákroku prišla ďalšia rana. Tumor sa v jej mozgu vyformoval kvôli zriedkavému ochoreniu, pri ktorom na nervových bunkách rastú nádory. Občas, rovnako ako v prípade Hollie, sa môžu vytvoriť nádory v mozgu alebo na mieche. S touto chorobou bude žiť do konca života. Každé tri mesiace, až do veku 16 rokov, bude musieť chodiť na vyšetrenie magnetickou rezonanciou. "Väčšinu života bude musieť chodiť do nemocnice," dodal smutne starší brať. Hollie si už svoju diagnózu plne uvedomuje a pred rodinou sa snaží skrývať bolesť.

Charlie rozbehol internetovú zbierku, ktorej výťažok chce použiť na liečbu Hollie a tiež jej vytvoriť, čo najšťastnejšie spomienky. "Hollie absolútne miluje Paríž a Disney. Chcela by ísť do Disneylandu v Paríži. Splnil by sa jej sen," napísal k zbierke.