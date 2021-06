Modelka na OnlyFans dostáva naozaj čudesné ponuky: Nechutné, za čo jej chlap núkal 1650 eur

Modelka platformy OnlyFans porozprávala o krásnych zárobkoch a najčudnejších požiadavkách, aké kedy dostala. Niektoré sú naozaj cez čiaru!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Či už si skúša nové oblečenie na svojom kanáli YouTube alebo hrá videohry na Twitchi. Všetko, čo vyskúšala, sa ukázalo byť populárnym.

Ale až keď sa pripojila k službe predplatného obsahu OnlyFans, jej príjmy prudko vzrástli, informuje portál LADbible. Mesačne jej na účte cinkne od 13 000 až po 40 000 eur. Tvorcovia majú na tejto stránke možnosť zarobiť si ešte viac tým, že vytvoria obsah na mieru pre svojich predplatiteľov. Niekedy však treba povedať nie!

„Keď som žila na Floride, mala som fanúšika, ktorý mal fetiš na hotelové kúpeľne. Dodnes je to tá najpodivnejšia vec, na ktorú nikdy nezabudnem,“ povedala Dare pre portál LADbible. „Napísal mi dlhý e-mail o tom, čo chce, aby som urobila. Chcel jediné, aby som vošla do hotelovej kúpeľne, použila ju ako len chcem a potom šla preč, aby mal on miestnosť len pre seba. Bol ochotný zaplatiť viac 2000 dolárov (1650 eur). Vyšlo najavo, že s rovnakým návrhom oslovil aj iné modelky,“ dodala.

S mužom by sa, podľa jej slov, vôbec nemusela stretnúť. Stačilo by, ak by použila toaletu a odišla. Mladá žena sa síce môže javiť odvážne, ale urobila rozumné rozhodnutie a túto ponuku zmietla zo stola. Javilo sa jej to priveľmi riskantné a čudné. Povedala, že toto nie je nič pre ňu.

Najviac ju však šokovala skutočnosť, že sa ten muž tak veľmi zaujímal o veci do kúpeľne. Dare sa obávala, že by mohol do miestnosti, napríklad, namontovať kameru a sledovať ju pri vykonávaní potreby. Všetkým odkazuje, nech je toto poučenie - ak vám cudzinec ponúkne kopu peňazí na použitie konkrétnej toalety, odmietnite ju.