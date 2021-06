Dvojica si hľadá frajerku do trojky: Pikantné plány! Prekvapí vás, kto s tým prišiel

Chcú okoreniť svoj vzťah. Manželský pár hľadá v zoznamovacích aplikáciách inú ženu, ktorá by sa k ním pridala. Šialenosť? Toto je ich dôvod.

Ako uvádza portál Mirror, profesionálni tanečníci Melia (30) a Sammy Lucid (30) sú spolu šťastní, avšak trvajú na tom, že ďalšia žena privedie do ich polyamorného vzťahu šťavu. Dvojica sa zoznámila počas rande na slepo vo veku 18 rokov a rýchlo vedeli, že sú si súdení. V roku 2013 sa zosobášili.

Rozhovory o prijatí ďalšej ženy do vzťahu začali viesť 3 roky po svadbe, keď Melia prejavila záujem o ďalšie ženy. S manželom Sammym, ktorý sa tiež zaujímal o myšlienku trojstranného vzťahu, sa rozhodli hľadať bisexuálnu ženu, ktorá by sa k nim pridala. A to sa im aj podarilo. Cez onlinovú zoznamovaciu aplikáciu si našli spriaznenú dušu, ktorá sa však musela presťahovať do zahraničia.

Teraz hľadajú ženu, ktorá je „silná, nezávislá, inteligentná, rozhľadená a voľnomyšlienkárka“. Melia sa rozhodla ich nápad o polyamornom vzťahu tajiť pred rodičmi. Podľa jej slov si za to vyslúžili vlnu kritiky zo strany neprajníkov, pretože sa usilujú o životný štýl mimo „normálnej verzie“. „Polyamória pre nás predstavuje našu vieru, že sa môžeme v tomto živote zamilovať a byť zamilovaní do viac ako jednej osoby súčasne. Je to život s dostatkom lásky, radosti a spojenia. Polyamória je sloboda kráčať v našej pravde a byť tým, kým skutočne sme, bez ohľadu na normálnu verziu spoločnosti,“ povedala Melia.

Napriek ich fungujúcemu vzťahu si museli vypočuť od neprajníkov názory, že sa určite „nemôžu skutočne milovať, keď vo vzťahu potrebujú ešte niekoho iného“. Rovnako si vypočuli názor, že ďalšiu ženu hľadajú preto, aby mal Sammy dve sexuálne bábiky.

Melia a Sammy zverejňujú videá na sociálnych sieťach Instagram a TikTok a učia ľudí o tom, aké je to byť v poly vzťahu. „Sme nadšení, že sa môžeme o svoju cestu podeliť so všetkými. A samozrejme, niekde na našej ceste sa zamilujeme do našej spriaznenej duše a budeme pokračovať v uskutočňovaní našich poly snov,“ ukončila rozprávanie Melia.