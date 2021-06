Žena podstúpila test DNA, výsledok ako z filmu! Šokuje vás, koľko má spoločného so stratenou sestrou

Toto sa naozaj len tak nevidí! Žena, ktorá podstúpila test DNA, našla tajnú sestru, ktorá vyzerá presne ako ona, má rovnaké záľuby, prácu, a dokonca aj podobné tetovanie.

Victoria Voorhees (27) vedela, že bola adoptovaná. Preto sa rozhodla urobiť si DNA test, aby zistila niečo viac o svojom hispánskom pôvode a genetickom zložení, informuje portál Goodnewsnetwork.

Victoria, ktorá bola adoptovaná, keď mala dva mesiace, vždy snívala o staršom súrodencovi. Ale neverila vlastným očiam, keď videla prvýkrát fotografiu svojej sestry: „Spočiatku som tomu neverila, nemyslela som si, že je to možné. Možno len našli niekoho, kto má so mnou nejaké podobnosti, ale teraz už viem, že to tak nefunguje,“ povedala. Poslala svojej sestre správu prostredníctvom aplikácie 23 & Me. Rovnako poslala správu žene, ktorá by podľa testu mohla byť jej sesternica a ponáhľala sa domov povedať to rodičom.

Alyss Ravae (28) a Victoria sa zhovárali, potom sa po prvý raz spojili aj s biologickou matkou. „Ukázala som jej niekoľko fotografií, na ktorých som vyrastala so svojimi adoptívnymi rodičmi,“ hovorí Victoria a dodala, že ich matka bola šťastná, ale stále plakala. „Žijeme veľmi paralelné životy, aj keď sme vyrastali vo veľmi odlišnom prostredí," hovorí Alyss o svojej sestre.

Obe sestry zbožňujú Halloween a Stephena Kinga. Obe majú na členku tetovanie netopierov (jedna na pravom, druhá na ľavom). Zdieľajú aj lásku k zvieratám, obidve majú mačku a vyrábajú a predávajú portréty domácich miláčikov online. Podobnosti sa tam ale ani zďaleka nekončia a sestry sa nevedia dočkať, kedy ich spolu všetky odhalia.