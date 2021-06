Jedno nešťastie za druhým! Nemecké úrady po smrti muža a zranení dievčaťa vydali varovanie pred počasím

Nemecké úrady v sobotu vydali varovanie pred nepriaznivým počasím v niektorých oblastiach na západe krajiny.

Varovanie vydali deň po tom, ako pri búrkach jeden muž zomrel a 12-ročné dievča utrpelo vážne zranenia.

Nemecká tlačová agentúra DPA informovala, že v piatok neďaleko miesta, kde sa dievča bicyklovalo, udrel blesk, pričom dievča spadlo z bicykla na cestu, kde do neho narazilo auto. Agentúra citovala hasičov v meste Düsseldorf, ktorí uviedli, že dievča bolo hospitalizované so zraneniami ohrozujúcimi život. Pri ďalšom incidente jeden muž zomrel a traja boli hospitalizovaní po tom, ako silný dážď zaplavil tunel v meste Stuttgart, pričom spadlo lešenie, na ktorom bolo niekoľko stavebných robotníkov. Nemecká meteorologická služba uviedla, že očakáva ďalšie búrky so silným dažďom a pravdepodobne aj s krupobitím.