Ďalšia šialená TikTok výzva! Dievčina zjedla proteín bez zapitia: Obrovské problémy

Výzvy na sociálnej sieti TikTok neutíchajú! Napriek všetkým varovaniam, aby ľudia nerobili kvôli sledovateľom a sláve šialenosti, sme opäť svedkami ďalšieho hazardovania so životom. Tentokrát sociálnu sieť ovládla výzva „suchého lyžicovania“.

Ako uvádza portál The Sun, výzvu prijala aj 20-ročná Briatney Portillo. Cieľom virálnej výzvy má byť konzumácia proteínového prášku lyžicou bez toho, aby si ho zriedili s vodou. Briatney, ktorá žije v americkom Connecticute, vyskúšala tento trend v apríli a predpokladala, že nezriedený proteín jej dodá viac energie pred tréningom. Opak sa stal pravdou.

„Iba som si dala prášok pred tréningom a zjedla som ho priamo bez vody a pokúsila som sa ho prehltnúť. Až potom som ho musela zapiť. Krátko nato som začal pociťovať svrbenie na rukách a celom tele a potom som sa začala veľmi potiť,“ spomína na svoje pocity Briatney, ktorá išla po užití proteínového prášku cvičiť. „Začala som zdvíhať činky a na hrudníku som cítila tlak a trochu ma to bolelo. Ignorovala som to, pretože som predpokladala, že ide o úzkosť alebo záchvat paniky a pokračovala som v cvičení,“ povedala mladá žena.

Študentka sa vrátila z posilňovne domov, kde začalo peklo. Začala mať nevoľnosti a bolela ju hlava. „Osprchovala som sa, ale stále som cítila nevoľnosť. Nemohla som zjesť ani večeru,“ povedala. Napriek zlému pocitu išla do práce, kde sa jej tlak na hrudníku vrátil, a dokonca sa to zintenzívňovalo. Začala sa potiť a vtedy už vedela, že niečo nie je v poriadku. „Bolesť mi išla do chrbta a do ľavej ruky,“ dodala.

Briatney išla do nemocnice, kde jej lekári odobrali vzorky krvi a urobili jej CT a ultrazvuk. Vyriekli jasný verdikt, Briatney mala infarkt. Lekári jej tiež povedali, že má citlivosť na kofeín, o ktorej dovtedy nevedela.

Odborníci na výživu teraz zdvíhajú varovný prst a vysvetľujú, že konzumácia proteínu bez zriedenia vodou nemá žiadne výhody. Hlavným rizikom pri konzumácii na sucho je vdychovanie prášku a zhlukovanie prášku v krku, čo zvyšuje riziko udusenia. Niektoré lacnejšie predtréningovky na trhu obsahujú tiež vysoké hladiny kofeínu.

Našťastie, Briatney sa zotavila a teraz chodí už aj do práce. „Nejedzte prášok na sucho len preto, že je to populárne na internete,“ varuje teraz ostatných po tom, ako sa poučila na vlastnej chybe.