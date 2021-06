Drzosť najvyššieho rázu! Šialené, čo tento muž stváral v lietadle: Skončil v rukách FBI

Americký let z Los Angeles do Nashvillu v piatok poobede odklonili do amerického štátu Nové Mexiko po tom, čo sa do pilotnej kabíny snažil získať prístup jeden z pasažierov, informovala v sobotu agentúra AP.

Výtržník sa neúspešne snažil dobývať do zamknutej kabíny letu číslo 386 spoločnosti Delta Air Lines, avšak zvyšným pasažierom a posádke sa ho podarilo spacifikovať. Na videu nakrútenom v lietadle je vidno bosého muža, znehybneného sťahovacími páskami, ktorý dokola opakuje: "Zastavte toto lietadlo!" Následne ho posádka spútaného odtiahla do zadnej časti lietadla, ktoré letová kontrola odklonila na medzinárodné letisko v Albuquerque. "Lietadlo bezpečne pristálo a pasažiera odovzdali do rúk polície a FBI. Momentálne sa nachádza vo väzbe," uviedla letecká spoločnosť. Pri incidente sa nikto nezranil.