Šéf NASA navrhol, aby ISS fungovala do roku 2030: Rusko v prvom rade žiada jedno

Riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Bill Nelson navrhol predĺžiť činnosť Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) do roku 2030 s potrebným vládnym financovaním.

Ako informovala agentúra Interfax, Nelson to navrhol v telefonickom rozhovore s riaditeľom ruskej vesmírnej korporácie (Roskosmos) Dmitrijom Rogozinom, ktorý však upozornil, že je nutné, aby USA najprv zrušili sankcie uvalené na viacero spoločností korporácie Roskosmos zapojených do ruského vesmírneho programi. Telefonát šéfov vesmírnych agentúr USA a Ruska sa uskutočnil v piatok.

Interfax dodal, že Rogozin pozval šéfa NASA na návštevu Ruska. Nelson, ktorý sa funkcie v NASA ujal 30. apríla, toto pozvanie prijal. Podľa Interfaxu výkonný riaditeľ ruskej štátnej korporácie pre programy s ľudskou posádkou, Sergej Krikaľov informoval, že Roskosmos a NASA ešte o budúcnosti ISS nehovorili, pretože Rusko v tejto veci ešte nezaujalo stanovisko.

Výkonný riaditeľ Roskosmosu Alexandr Blošenko začiatkom mája pre Interfax uviedol, že Roskosmos nevylučuje, že sa aj po roku 2025 bude naďalej zúčastňovať na projekte ISS, alebo že postaví novú ruskú stanicu. Podľa neho je rozhodnutie na vedení krajiny. "V zásade majú obe možnosti právo na život, podľa toho, aké úlohy pred nami postaví hlava štátu. Teraz čakáme na rozhodnutie a pripravíme technické výpočty," dodal Blošenko.

Už dávnejšie sa objavili dohady, že Rusko by mohlo od projektu ISS od roku 2025 odstúpiť a zodpovednosť za svoj segment preniesť na svojich partnerov v projekte ISS. Blošenko zároveň uviedol, že Rusko môže naďalej podporovať svoj segment s finančnou účasťou USA. Alternatívou by bolo vytvorenie ruskej orbitálnej stanice, ktorej prvý modul sa plánuje spustiť do prevádzky v roku 2025 a dokončiť v roku 2035.Ako informoval Rogozin, náklady na údržbu ruského segmentu ISS po roku 2025 budú porovnateľné s vytvorením novej stanice. Štátny podnik je podľa neho pripravený začať s budovaním novej stanice už teraz a čaká na príslušné pokyny vlády a prezidenta.

Letový riaditeľ ruského segmentu ISS Vladimir Soloviov v novembri minulého roku tiež avizoval, že prevádzka ISS sa môže predĺžiť do roku 2030. Podľa neho sa však po roku 2025 môže na ISS začať "lavínové zlyhávanie mnohých (technických a konštrukčných) prvkov".